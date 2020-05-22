В ЕАО один человек погиб при взрыве бытового газа в частном доме

"В частном жилом доме по улице Гоголя в поселке Приамурском Смидовичского района Еврейской автономной области произошел взрыв и возгорание газовоздушной смеси. Труп хозяина дома, 56-летнего мужчины, найден под завалами после тушения пожара. Других пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при первичном осмотре повреждений газового баллона, находившегося в доме, не обнаружено. По предварительным данным, баллон использовался без соответствующего разрешения и документов. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, начата доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.