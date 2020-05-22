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2020-05-22T12:05
https://ria.ru/20200522/1571828941.html
В ЕАО один человек погиб при взрыве бытового газа в частном доме
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РИА Новости

В ЕАО один человек погиб при взрыве бытового газа в частном доме

12:05 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 22 мая – РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в пятницу в частном доме в поселке Приамурский Еврейской автономной области, хозяин дома погиб, проводится проверка, сообщает следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
"В частном жилом доме по улице Гоголя в поселке Приамурском Смидовичского района Еврейской автономной области произошел взрыв и возгорание газовоздушной смеси. Труп хозяина дома, 56-летнего мужчины, найден под завалами после тушения пожара. Других пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при первичном осмотре повреждений газового баллона, находившегося в доме, не обнаружено. По предварительным данным, баллон использовался без соответствующего разрешения и документов. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, начата доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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