Более 50,5 тысячи жителей Подмосковья получили выплаты на ребенка

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Более 50,5 тысяч жителей Подмосковья получили выплаты на ребенка до трех лет, всего за такой помощью обратились более 70 тысяч семей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет.
"Ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей в месяц за период с апреля по июнь 2020 года предоставляется семьям с детьми до трех лет. Выплату уже получили более 50,5 тысяч человек в Подмосковье" - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, которую цитирует пресс-служба.
Всего за такой помощью обратились более 70 тысяч семей, рассказали в ведомстве. За предоставлением выплат можно обратиться до 1 октября через личный кабинет Пенсионного фонда или единый портал государственных услуг.