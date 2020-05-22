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2020-05-22T11:59
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Более 50,5 тысячи жителей Подмосковья получили выплаты на ребенка
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РИА Новости

Более 50,5 тысячи жителей Подмосковья получили выплаты на ребенка

11:59 22.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детьми
Женщина с детьми
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Женщина с детьми. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Более 50,5 тысяч жителей Подмосковья получили выплаты на ребенка до трех лет, всего за такой помощью обратились более 70 тысяч семей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет.
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"Ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей в месяц за период с апреля по июнь 2020 года предоставляется семьям с детьми до трех лет. Выплату уже получили более 50,5 тысяч человек в Подмосковье" - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, которую цитирует пресс-служба.
Всего за такой помощью обратились более 70 тысяч семей, рассказали в ведомстве. За предоставлением выплат можно обратиться до 1 октября через личный кабинет Пенсионного фонда или единый портал государственных услуг.
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