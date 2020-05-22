Более 50,5 тысячи жителей Подмосковья получили выплаты на ребенка

"Ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей в месяц за период с апреля по июнь 2020 года предоставляется семьям с детьми до трех лет. Выплату уже получили более 50,5 тысяч человек в Подмосковье" - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, которую цитирует пресс-служба.