В Татарстане умер десятый пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Мужчина возрастом 57 лет с Мужчина возрастом 57 лет с коронавирусом умер в Казани , он страдал лейкозом, сообщает оперативный штаб Татарстана.

Ранее сообщалось, что в регионе умерли девять больных коронавирусом.

"В республике зарегистрирован десятый случай смерти пациента от COVID-19. Скончался житель Казани 1963 года рождения. Был госпитализирован с жалобами на подъём температуры и утомляемость. С 13 мая находился на лечении в отделении реанимации временного инфекционного госпиталя с тяжелой формой COVID-19, осложненной внебольничной двусторонней интерстициальной пневмонией. Имел сопутствующие заболевания, в том числе острый миелобластный лейкоз, сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность", - говорится в сообщении оперштаба.

За последние сутки в Татарстане подтверждено 75 новых случаев COVID-19, из них 1 случай – завозной, 74 – контактные. 24 человека из новых заболевших – жители Казани, 23 - Набережных Челнов. "24 человека госпитализировано, 51 получает лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания", - отмечается в сообщении.

На 22 мая в Татарстане зарегистрирован 2621 случай COVID-19. Выздоровело за сутки 246 человек, всего вылечено 1698 человек.