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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T11:57
https://ria.ru/20200522/1571828275.html
В Татарстане умер десятый пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Татарстане умер десятый пациент с коронавирусом

11:57 22.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Мужчина возрастом 57 лет с коронавирусом умер в Казани, он страдал лейкозом, сообщает оперативный штаб Татарстана.
Ранее сообщалось, что в регионе умерли девять больных коронавирусом.
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"В республике зарегистрирован десятый случай смерти пациента от COVID-19. Скончался житель Казани 1963 года рождения. Был госпитализирован с жалобами на подъём температуры и утомляемость. С 13 мая находился на лечении в отделении реанимации временного инфекционного госпиталя с тяжелой формой COVID-19, осложненной внебольничной двусторонней интерстициальной пневмонией. Имел сопутствующие заболевания, в том числе острый миелобластный лейкоз, сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность", - говорится в сообщении оперштаба.
За последние сутки в Татарстане подтверждено 75 новых случаев COVID-19, из них 1 случай – завозной, 74 – контактные. 24 человека из новых заболевших – жители Казани, 23 - Набережных Челнов. "24 человека госпитализировано, 51 получает лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания", - отмечается в сообщении.
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На 22 мая в Татарстане зарегистрирован 2621 случай COVID-19. Выздоровело за сутки 246 человек, всего вылечено 1698 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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