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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T11:09
https://ria.ru/20200522/1571824579.html
В погранслужбе Украины число случаев COVID-19 выросло до 37
https://cdn23.img.ria.ru/images/155242/40/1552424079_0:1:3077:1731_1036x0_80_0_0_4840c2359b2edb58b9520c3ea4d9a57e.jpg
РИА Новости

В погранслужбе Украины число случаев COVID-19 выросло до 37

11:09 22.05.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовУкраинский пограничник
Украинский пограничник
© РИА Новости / Евгений Биятов
Украинский пограничник. Архивное фото
КИЕВ, 22 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в государственной пограничной службе Украины выросло до 37, выздоровели 13 человек, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
Погранслужба Украины 14 мая сообщала, что в ведомстве зафиксировали 28 случаев заражения коронавирусом.
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"По состоянию на 22 мая в результате тестирования военнослужащих и сотрудников государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 37 положительных ПЦР-тестов… Из общего числа военнослужащих и сотрудников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 13, еще 24 человека продолжают лечиться", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за минувшие сутки подтвердили три новых случая заражения – два в Киеве и один в Черновицкой области. Под контролем медиков находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными.
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Как сообщал минздрав Украины, в стране зафиксировано 20148 случаев заражения коронавирусом, 588 человек скончались, выздоровели 6585.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЧерновицкая областьКиевУкраинаВ мире
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