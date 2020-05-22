В погранслужбе Украины число случаев COVID-19 выросло до 37

"По состоянию на 22 мая в результате тестирования военнослужащих и сотрудников государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 37 положительных ПЦР-тестов… Из общего числа военнослужащих и сотрудников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 13, еще 24 человека продолжают лечиться", - говорится в сообщении.