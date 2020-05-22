В погранслужбе Украины число случаев COVID-19 выросло до 37

КИЕВ, 22 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в государственной пограничной службе Украины выросло до 37, выздоровели 13 человек, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
Погранслужба Украины 14 мая сообщала, что в ведомстве зафиксировали 28 случаев заражения коронавирусом.
"По состоянию на 22 мая в результате тестирования военнослужащих и сотрудников государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 37 положительных ПЦР-тестов… Из общего числа военнослужащих и сотрудников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 13, еще 24 человека продолжают лечиться", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за минувшие сутки подтвердили три новых случая заражения – два в Киеве и один в Черновицкой области. Под контролем медиков находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными.
Как сообщал минздрав Украины, в стране зафиксировано 20148 случаев заражения коронавирусом, 588 человек скончались, выздоровели 6585.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
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