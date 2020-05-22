В Таиланде не выявили новых случаев COVID-19

Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке

Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке

БАНГКОК, 22 мая – РИА Новости. В Таиланде в пятницу не было выявлено ни одного нового случая коронавируса, смертей от инфекции за прошедшие сутки также не зарегистрировано, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня не зарегистрировано ни одного случая заражения. Также, за прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он.

"Однако мы не можем сказать, что это исчерпывающая информация. К сожалению, вчера вечером стало известно о двух вероятных случаях заражения среди граждан Таиланда, находящихся в государственном карантине после возвращения вывозными авиарейсами из-за границы, в данном случае – из Египта и Индии", - сказал пресс-секретарь.

"На сегодняшнее утро эти два пациента ожидали окончательных результатов тестирования на коронавирус. Если заражение у них подтвердится, они попадут в завтрашнюю статистику", - сообщил Висануйотхин.

Он также отметил, что из 46 новых пациентов, зарегистрированных в Таиланде в период с 8 по 21 мая, 20 человек заразились за границей, и еще 11 человек – от ранее заболевших, учтенных ежедневной статистикой.

Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 22 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде по-прежнему – 3037 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции – 56 человек, полностью выздоровевших теперь 2910, в больницах на лечении находится 81 человек.