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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T08:00
https://ria.ru/20200522/1571816079.html
В Таиланде не выявили новых случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570729889_0:314:3072:2042_1036x0_80_0_0_c9ffdc905e51bce142dadc4283321311.jpg
РИА Новости

В Таиланде не выявили новых случаев COVID-19

08:00 22.05.2020
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© REUTERS / Athit PerawongmethaЗабор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
БАНГКОК, 22 мая – РИА Новости. В Таиланде в пятницу не было выявлено ни одного нового случая коронавируса, смертей от инфекции за прошедшие сутки также не зарегистрировано, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня не зарегистрировано ни одного случая заражения. Также, за прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он.
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"Однако мы не можем сказать, что это исчерпывающая информация. К сожалению, вчера вечером стало известно о двух вероятных случаях заражения среди граждан Таиланда, находящихся в государственном карантине после возвращения вывозными авиарейсами из-за границы, в данном случае – из Египта и Индии", - сказал пресс-секретарь.
"На сегодняшнее утро эти два пациента ожидали окончательных результатов тестирования на коронавирус. Если заражение у них подтвердится, они попадут в завтрашнюю статистику", - сообщил Висануйотхин.
Он также отметил, что из 46 новых пациентов, зарегистрированных в Таиланде в период с 8 по 21 мая, 20 человек заразились за границей, и еще 11 человек – от ранее заболевших, учтенных ежедневной статистикой.
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Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 22 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде по-прежнему – 3037 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции – 56 человек, полностью выздоровевших теперь 2910, в больницах на лечении находится 81 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БангкокТаиландВ мире
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