В Красноярске в суд передали дело о мошенничестве с подарками ветеранам

КРАСНОЯРСК, 22 мая - РИА Новости. Дело бывшей чиновницы министерства социальной политики Красноярского края о мошенничестве с подарками ветеранам Великой Отечественной войны отправлено в суд, сообщает пресс служба регионального главка СК.
Следователи установили, что в 2018 году обвиняемая, замминистра соцполитики региона и два представителя коммерческой организации похитили более 2,2 миллиона рублей, которые были выделены из краевого бюджета на подарки ветеранам ко Дню Победы. Вместо ценных подарков ветеранам вручили более дешевые товары и в меньшем количестве. Оставшиеся средства обвиняемые присвоили себе.
"Завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Красноярскому краю, в отношении 41-летней жительницы города Красноярска, занимавшей в 2017-2018 гг. должность начальника отдела по вопросам ветеранов… министерства социальной политики Красноярского края, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.
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