В Красноярске в суд передали дело о мошенничестве с подарками ветеранам

Следователи установили, что в 2018 году обвиняемая, замминистра соцполитики региона и два представителя коммерческой организации похитили более 2,2 миллиона рублей, которые были выделены из краевого бюджета на подарки ветеранам ко Дню Победы. Вместо ценных подарков ветеранам вручили более дешевые товары и в меньшем количестве. Оставшиеся средства обвиняемые присвоили себе.