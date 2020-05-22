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2020-05-22T05:28
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В Росавиации рассказали о работе аэропортов после снятия ограничений
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РИА Новости

В Росавиации рассказали о работе аэропортов после снятия ограничений

05:28 22.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько . Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько рассказал, что на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу в российских аэропортах будет обязательно присутствовать информация о профилактике заражения COVID-19, а для работы в аэропорту, включая наземное обслуживание, будет задействовано минимальное количество персонала.
Роспотребнадзор ранее подготовил с учетом мнения отраслевого сообщества методические рекомендации для восстановления пассажирских перевозок для гражданской авиации. Так, этапы снятия ограничений для аэропортов устанавливаются в соответствии с эпидситуацией в регионе, для аэропортов Москвы и области - по наихудшему показателю двух субъектов. Для аэропортов будет установлено два уровня риска по коронавирусу, высокий - если в него прибывают пассажиры из стран, где более 50 тысяч заболевших. Измерение температуры всем входящим в аэропорты отменят только на третьем этапе снятия ограничений. Дистанция в транспорте аэропорта, как указывает ведомство, нужна на всех этапах снятия ограничений.
"В первую очередь - информирование о профилактике заражения COVID-19… Эта информация должна будет постоянно присутствовать в аэропортах. Кроме того, соблюдение работниками предприятий и аэропортов мер социального дистанцирования и создание для этого необходимых условий", - рассказал он в интервью газете "Московский Комсомолец".
Нерадько отметил, что пассажиров будут информировать о необходимости минимизировать число сопровождающих и о недопущении нахождения в аэровокзалах больше двух часов тех, у кого нет билета. Также пассажирам будут предоставляться дезинфицирующие средства.
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Кроме того, будет введен запрет на работу предприятий общественного питания и столовых для работников аэропорта, а также магазинов, за исключением работы "навынос".
"Вообще для работы в аэропорту, в том числе для наземного обслуживания, обработки багажа, будет задействовано минимальное количество персонала. Разработан ряд специальных указаний для экипажей, а также правила обработки воздушных судов, обработки салонов, использования специальных процедур на борту воздушного судна в условиях борьбы с COVID-19", - добавил Нерадько.
В рекомендациях Роспотребназдора по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений при восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации указано, что использование защитных медицинских масок и перчаток в самолетах будет рекомендовано на всех этапах снятия ограничений, связанных с распространением COVID-19. Питание на первых двух этапах снятия ограничений будет возможно только из герметичной упаковки или разогретое на борту, на третьем этапе эти правила отменяются и восстанавливается обычная схема питания.
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Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Александр НерадькоОбщество
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