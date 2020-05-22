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2020-05-22T05:24
https://ria.ru/20200522/1571813960.html
В Минэкономразвития спрогнозировали снижение ВВП в 2020 году
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РИА Новости

В Минэкономразвития спрогнозировали снижение ВВП в 2020 году

05:24 22.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ВВП России в 2020 году на фоне ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса снизится на 5%, восстановительный рост в 2021 году составит 2,8%, следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития.
Министерство в четверг представило основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы. Это первые официальные оценки Минэкономразвития по ситуации в экономике после начала эпидемии коронавируса.
"Сценарные условия подготовлены в условиях высокой неопределенности. Сейчас у нас все определяется не экономическими, а, скорее, эпидемиологическими вопросами. Конечно, это все несколько затрудняет прогнозирование", - сообщил министр экономического развития Максим Решетников на брифинге.
Ключевой фактор снижения ВВП в текущем году - внутренние ограничения в связи с распространением COVID-19, добавил он.
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По оценкам Минэкономразвития, ВВП РФ в годовом выражении снизится во втором квартале 2020 года на 9,5%, в третьем - на 6,3%, в четвертом - на 5,2%. В первом квартале, по предварительным данным Росстата, экономика РФ выросла на 1,6% в годовом выражении.
"По мере ослабления карантинных ограничений ожидается возобновление роста ВВП в поквартальном выражении с третьего квартала и постепенное восстановление годовой динамики", - сказал Решетников.
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Рост экономики в 2021 году будет на уровне 2,8%, выход на предкризисные уровни - в первом полугодии 2022 года, добавил он.

Снижение по всем фронтам

Основной вклад в снижение ВВП в 2020 году внесут потребительские расходы, наиболее ощутимым падение будет в секторе услуг. Согласно прогнозу Минэкономразвития, оборот розничной торговли в РФ в 2020 году снизится на 5,2%, в следующем году вырастет на 4%. Объем платных услуг населению по итогам текущего года рухнет на 10%, в 2021 году ожидается рост на 5,6%.
Инвестиции в основной капитал снизятся в 2020 году на 12% (после роста на 1,7% в прошлом году). В 2021 году Минэкономразвития ожидает ускорения темпов роста инвестиций до 4,9%.
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Спад промышленного производства в России в 2020 году составит 5,4%. При этом далее прогнозируется рост более 3% ежегодно: так, в 2021 и 2022 годах он ожидается на уровне 3,3%, а в 2023 - 3,4%. Как отметил Решетников, в текущем году серьезное влияние на промышленное производство окажет действие сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти.
Средняя цена нефти марки Urals в 2020 году прогнозируется на уровне 31,1 доллара за баррель против 63,8 доллара в 2019 году, в 2021 - 35,4 доллара за баррель. Среднегодовой курс доллара при таких ценах на нефть, по прогнозу министерства, в 2020 году будет на уровне 72,6 рубля, в 2021 году - 74,7 рубля за доллар.

Доходы снова в минусе

Реальные заработные платы по итогам 2020 года снизятся на 3,9%, реальные располагаемые доходы населения просядут на 3,8%.
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Антикризисные меры властей поддержат реальные располагаемые доходы населения. Они снизятся во втором квартале на 6%, без дополнительных мер со стороны правительства они могли бы упасть на 7,5%, отметил Решетников. В 2021 году Минэкономразвития ожидает рост реальных располагаемых доходов россиян на 2,8%.
Принимаемые правительством РФ меры не смогут предотвратить роста безработицы, но позволят ограничить численность высвобождаемых работников. "На текущий год мы закладываем умеренный рост безработицы. В среднем за год - 5,7%. Это среднегодовые оценки, мы понимаем, что сейчас идет у нас всплеск", - сообщил Решетников.
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В 2021 году снижение безработицы ожидается до 5,4%, в 2022 - до 4,9%, в 2023 - 4,7%. В прошлом году безработица в России составила 4,6%.

Восстановление экономики

В Минэкономразвития полагают, что активная фаза восстановления экономики России начнется в четвертом квартале текущего года и продолжится в 2021 году.
"Хотя все будет определяться эпидемией и развитием ситуации. Пока мы видим цифры последних дней, они подтверждают все ранее сделанные гипотезы, но в любом случае бизнесу летом придется работать, как минимум значительную часть лета, с серьёзными ограничениями. Ситуация, которая будет по осени, тоже разные есть оценки, поэтому очевидно, что значительная часть ограничений останется с нами на ближайший год, пока не будет найдено решение вопроса по вакцинации и по каким-то еще моментам", - признал Решетников.
При этом он подчеркнул, что представленный прогноз является базовым и не учитывает мер общенационального плана действий по восстановлению экономики. Минэкономразвития внесёт этот документ в правительство в понедельник, 25 мая.
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