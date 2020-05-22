Что смотреть онлайн 22 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Сегодня в Метрополитен-опере "Турандот" в постановке Франко Дзеффирелли, в Яндекс.Эфире фильм лидера группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко, а "Геликон-опера" показывает сразу два спектакля на YouTube-канале и в проекте "Большие гастроли". Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.