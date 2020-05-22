Что смотреть онлайн 22 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Сегодня в Метрополитен-опере "Турандот" в постановке Франко Дзеффирелли, в Яндекс.Эфире фильм лидера группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко, а "Геликон-опера" показывает сразу два спектакля на YouTube-канале и в проекте "Большие гастроли". Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.
С 2:30 (22 мая) до 1:30 (23 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись 2019 года "Турандот" Джакомо Пуччини. Постановка Франко Дзеффирелли, дирижер Незе-Сеген. В ролях: Кристин Гёрке, Элеонора Буратто, Юсиф Эйвазов, Джеймс Моррис.
В 11:00 Владимирский театр кукол приглашает на сказку "Пастушка и трубочист" по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена. Постановка Марины Протасовой.
День
В 14:00 в проекте #НаединесПушкинским пройдет лекция "Аллегории Маттиаса Герунга и Мельхиора Фезелена: нравоучительные эпизоды из библейской истории и античной мифологии" заведующего отделом искусства старых мастеров Вадима Садкова. В 19:00 заведующая отделом искусства стран Европы и Америки ХIХ-ХХ веков Александра Данилова расскажет об "Антикризисном менеджменте и молодых британских художниках".
В 16:00 театр имени Наталии Сац представит "Одним лишь взором ревность убивает" Хуана Идальго де Поланко. Постановка Георгия Исаакяна.
В 16:00 электротеатр Станиславский покажет фильм "Недоросль" из архива Бориса Юхананова про спектакль, который он поставил в 1998 году в вильнюсском Русском драматическом театре.
В 17:00 Пермский Театр-Театр приглашает посмотреть спектакль "Голубая комната" по пьесе Дэвида Хэйра. Постановка Алессандры Джунтини.
В 17.00 Пермский театр оперы и балета покажет спектакль "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти. Постановка Константиноса Контокристоса, музыкальный руководитель Экторас Тартанис, дирижер Петр Белякин.
В 17.00 на YouTube-канале ханты-мансийского театра "Солнце" начнется трансляция спектакля "Калека с острова Инишмаан" по пьесе Мартина Макдонаха. Постановка Анны-Ксении Вишневской.
В 17:00 в проекте "Мхатовские пятницы" смотрите в прямом эфире инстаграма беседу Вадима Верника с Анатолием Белым. Вопросы можно задать в соцсетях театра.
Вечер
В 19:00 в Московской консерватории начнется трансляция записи концерта 2019 года по случаю 110-летия со дня рождения арфистки Веры Дуловой. На сцене оркестр солистов Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением Дениса Лотоева.
В 19.00 МДТ – Театр Европы покажет "Пьесу без названия" по мотивам неоконченной пьесы Антона Чехова. Постановка Льва Додина. Художник Алексей Порай-Кошиц.
В 19.00 проект "Большие гастроли-онлайн" покажет гала-концерт "Рождественский оперный бал" (арии и фрагменты из опер Моцарта, Верди, Глинки, Оффенбаха, Пуччини, Римского-Корсакова и Доницетти) "Геликон-оперы". Режиссер Ростислав Протасов, дирижер Валерий Кирьянов.
В 19.00 на XXVII Пушкинском фестивале Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева (Улан-Удэ) представит спектакль "Наводнение" по рассказу Евгения Замятина. Режиссер Сергей Левицкий.
В 19:00 Третьяковская галерея приглашает послушать очередной выпуск из серии "История одного шедевра" про картину "Сватовство майора" Павла Федотова.
Репродукция картины "Сватовство майора" художника Павла Федотова
В 19:00 на YouTube-канале "Геликон-оперы" начнется "Петр Великий" французского композитора Андре Гретри. Премьера состоялась в 2003 году с 200-летию северной столицы.
В 19.00 на YouTube-канале Малого театра начнется трансляция спектакля "Восемь любящих женщин" Робера Тома. Постановка Владимира Бейлиса.
В 19:30 в Яндекс.Эфире состоится премьера фильма Ильи Лагутенко "SOS Матросу". Перед началом лидер группы "Мумий Тролль" ответит на вопросы зрителей.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРок-музыкант, лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко
Рок-музыкант, лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко
В 20.00 московский театр МОСТ на своем YouTube-канале покажет спектакль "Аттракцион" по роману Михаила Шишкина "Взятие Измаила" в постановке Георгия Долмазяна.
В 21:00 на странице The show must go on откроется доступ на 48 часов к мюзиклу Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна II "Звуки музыки". В ролях: Кэрри Андервуд, Стивен Мойер, Одра Макдональд, Кристиан Борль и Лаура Бенанти.
В 21.00 Венская опера приглашает посмотреть "Идоменея" Вольфганга Амадея Моцарта. Постановка Каспера Хольтена, дирижер Томаш Нетопил. В ролях: Бернард Рихтер, Рейчел Френкель и Ирина Лунгу.
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