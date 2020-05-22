Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-22T10:58
https://ria.ru/20200522/1571809105.html
Что смотреть онлайн 22 мая. Расписание трансляций
https://cdn24.img.ria.ru/images/155604/38/1556043824_0:97:1600:997_1036x0_80_0_0_9907c77f330d49613ba013e0ab7f6159.jpg
РИА Новости

Что смотреть онлайн 22 мая. Расписание трансляций

00:00 22.05.2020 (обновлено: 10:58 22.05.2020)
828
© Фото : "Мумий Тролль"Солист группы "Мумий тролль" Илья Лагутенко
Солист группы Мумий тролль Илья Лагутенко
© Фото : "Мумий Тролль"
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Сегодня в Метрополитен-опере "Турандот" в постановке Франко Дзеффирелли, в Яндекс.Эфире фильм лидера группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко, а "Геликон-опера" показывает сразу два спектакля на YouTube-канале и в проекте "Большие гастроли". Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.
С 2:30 (22 мая) до 1:30 (23 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись 2019 года "Турандот" Джакомо Пуччини. Постановка Франко Дзеффирелли, дирижер Незе-Сеген. В ролях: Кристин Гёрке, Элеонора Буратто, Юсиф Эйвазов, Джеймс Моррис.
В 11:00 Владимирский театр кукол приглашает на сказку "Пастушка и трубочист" по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена. Постановка Марины Протасовой.

День

В 14:00 в проекте #НаединесПушкинским пройдет лекция "Аллегории Маттиаса Герунга и Мельхиора Фезелена: нравоучительные эпизоды из библейской истории и античной мифологии" заведующего отделом искусства старых мастеров Вадима Садкова. В 19:00 заведующая отделом искусства стран Европы и Америки ХIХ-ХХ веков Александра Данилова расскажет об "Антикризисном менеджменте и молодых британских художниках".
В 16:00 театр имени Наталии Сац представит "Одним лишь взором ревность убивает" Хуана Идальго де Поланко. Постановка Георгия Исаакяна.
Кадр из онлайн-спектакля Владислава Наставшева Черновик
13 мая, 08:00Культура
Киберспектакли, Zoom-пьесы, веб-постановки: как театр переходит в онлайн
В 16:00 электротеатр Станиславский покажет фильм "Недоросль" из архива Бориса Юхананова про спектакль, который он поставил в 1998 году в вильнюсском Русском драматическом театре.
В 17:00 Пермский Театр-Театр приглашает посмотреть спектакль "Голубая комната" по пьесе Дэвида Хэйра. Постановка Алессандры Джунтини.
В 17.00 Пермский театр оперы и балета покажет спектакль "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти. Постановка Константиноса Контокристоса, музыкальный руководитель Экторас Тартанис, дирижер Петр Белякин.
В 17.00 на YouTube-канале ханты-мансийского театра "Солнце" начнется трансляция спектакля "Калека с острова Инишмаан" по пьесе Мартина Макдонаха. Постановка Анны-Ксении Вишневской.
В 17:00 в проекте "Мхатовские пятницы" смотрите в прямом эфире инстаграма беседу Вадима Верника с Анатолием Белым. Вопросы можно задать в соцсетях театра.

Вечер

В 19:00 в Московской консерватории начнется трансляция записи концерта 2019 года по случаю 110-летия со дня рождения арфистки Веры Дуловой. На сцене оркестр солистов Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением Дениса Лотоева.
В 19.00 МДТ – Театр Европы покажет "Пьесу без названия" по мотивам неоконченной пьесы Антона Чехова. Постановка Льва Додина. Художник Алексей Порай-Кошиц.
В 19.00 проект "Большие гастроли-онлайн" покажет гала-концерт "Рождественский оперный бал" (арии и фрагменты из опер Моцарта, Верди, Глинки, Оффенбаха, Пуччини, Римского-Корсакова и Доницетти) "Геликон-оперы". Режиссер Ростислав Протасов, дирижер Валерий Кирьянов.
В 19.00 на XXVII Пушкинском фестивале Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева (Улан-Удэ) представит спектакль "Наводнение" по рассказу Евгения Замятина. Режиссер Сергей Левицкий.
В 19:00 Третьяковская галерея приглашает послушать очередной выпуск из серии "История одного шедевра" про картину "Сватовство майора" Павла Федотова.
© РИА Новости / БалабановРепродукция картины "Сватовство майора" художника Павла Федотова
Репродукция картины Сватовство майора художника Павла Федотова
© РИА Новости / Балабанов
Репродукция картины "Сватовство майора" художника Павла Федотова
В 19:00 на YouTube-канале "Геликон-оперы" начнется "Петр Великий" французского композитора Андре Гретри. Премьера состоялась в 2003 году с 200-летию северной столицы.
В 19.00 на YouTube-канале Малого театра начнется трансляция спектакля "Восемь любящих женщин" Робера Тома. Постановка Владимира Бейлиса.
В 19:30 в Яндекс.Эфире состоится премьера фильма Ильи Лагутенко "SOS Матросу". Перед началом лидер группы "Мумий Тролль" ответит на вопросы зрителей.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРок-музыкант, лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко
Рок-музыкант, лидер группы Мумий Тролль Илья Лагутенко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Рок-музыкант, лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко
В 20.00 московский театр МОСТ на своем YouTube-канале покажет спектакль "Аттракцион" по роману Михаила Шишкина "Взятие Измаила" в постановке Георгия Долмазяна.
В 21:00 на странице The show must go on откроется доступ на 48 часов к мюзиклу Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна II "Звуки музыки". В ролях: Кэрри Андервуд, Стивен Мойер, Одра Макдональд, Кристиан Борль и Лаура Бенанти.
В 21.00 Венская опера приглашает посмотреть "Идоменея" Вольфганга Амадея Моцарта. Постановка Каспера Хольтена, дирижер Томаш Нетопил. В ролях: Бернард Рихтер, Рейчел Френкель и Ирина Лунгу.
Учемский музей. Вид с воды.
18 мая, 08:00Культура
Музейный "Оскар" — 2020: номинанты из России
200000
КультураТеатрСамоизоляцияНовости культурыЮсиф ЭйвазовМалый драматический театр - театр ЕвропыМузыкальный театр имени Наталии СацМетрополитен-операГеликон-ОпераМумий ТролльМалый театрПермский театр оперы и балетаТретьяковская галерея
Рекомендуем
Дмитрий Хворостовский и Марсело Альварес в опере Бал-маскарад в Метрополитен-опере
Что смотреть онлайн 21 мая. Расписание трансляций
Музыкант группы Несчастный случай Алексей Кортнев выступает на музыкальном фестивале Дикая Мята
Что смотреть онлайн 20 мая. Расписание трансляций
Пассажирский самолет в небе
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко
Биография Виктории Абрамченко
Кадр из фильма Настоящие боссы
Кино недели: что смотреть онлайн
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
В Индии за сутки выявили более шести тысяч случаев коронавируса
Статуя Фемиды
В Кузбассе экс-начальника отдела ГИБДД осудили за взятки
Продавец на рынке в Ухане, КНР
В Ухане запретили употребление мяса диких животных и охоту на них
Елизавета Бам, аудиоспектакль Мобильного художественного театра
Театр в наушниках: самые интересные аудиоспектакли
Здание Минэкономразвития РФ
В МЭР назвали основной фактор снижения промпроизводства в России
Мужчина и женщина смотрят трансляцию инаугурации избранного президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики вступил в должность
Нефтяная качалка
Эксперт рассказал, когда и при каких условиях нефть вырастет до $60
Кадр из фильма Дикий мед
СМИ: Создатели "Великолепного века" готовят сериал о Барбароссе
Окрестности горы Эльбрус
Пропавший в горах Кабардино-Балкарии турист вышел на связь
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-15
Экс-астронавт НАСА сравнила посадку на "Союзе" и Crew Dragon
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:39Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
14:39Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
14:25СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
14:25В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков
14:22СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
14:20У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
14:19Цены на нефть марки Brent упали до 34,28 доллара за баррель
14:18Набиуллина призвала тратить бюджет на прямую поддержку граждан
14:16В ЦБ отметили востребованность мер прямой поддержки граждан и бизнеса
14:15Набиуллина заявила об отсутствии причин для создания Фонда плохих активов
Лента новостейМолния