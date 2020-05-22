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2020-05-22T08:05
https://ria.ru/20200522/1571803684.html
Блестящий результат: золотой запас ЦБ удерживает рубль от обвала
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РИА Новости

Блестящий результат: золотой запас ЦБ удерживает рубль от обвала

08:00 22.05.2020 (обновлено: 08:05 22.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотые слитки
Золотые слитки
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. Накопленный Банком России золотой запас позволил удержать рубль от обвала в апреле, сохранив при этом валютные резервы на рекордно высоком уровне. Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах.

Золото не ржавеет

За пять лет Россия значительно увеличила свой золотой запас. Правильность этой стратегии стала очевидна во время кризиса: даже невзирая на валютные интервенции в поддержку рубля, Банк России благодаря росту цен на драгметалл сохранил золотовалютные резервы.
В марте и апреле ЦБ потратил 6,6 миллиарда долларов, продавая в день по 250–300 миллионов. В результате рубль подешевел на 20 процентов — немного, если учесть, что котировки нефти обрушились почти втрое. По расчетам аналитиков Газпромбанка, без валютных интервенций за доллар к началу мая давали бы больше 110 рублей.
В то же время стоимость золотых запасов в международных резервах Банка России выросла за апрель на шесть миллиардов (до рекордных 126 миллиардов к 1 мая). В итоге общий объем ЗВР почти не изменился.
В начале января у ЦБ было 554,4 миллиарда долларов, 15 мая — 562,9 миллиарда. Только за вторую неделю мая ЗВР увеличились на 500 миллионов.
По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в 2018-м Россия купила 274,3 тонны золота, в 2019-м — 158,1, а в 2020-м — пока 28 тонн. Эксперты констатируют, что ставка на золото полностью оправдалась, сегодня запасы драгметалла обеспечивают стабильность валютных резервов, а кроме того, приносят немалый доход.
На этой неделе золото торговалось на максимуме с 2012 года — больше 1750 долларов за унцию. Аналитики уверены, что это не предел, поскольку драгметалл — самый надежный инвестиционный инструмент в условиях кризиса.
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Тем более что доверие инвесторов к традиционному защитному активу — гособлигациям США — стремительно падает. По данным американского Казначейства, в марте зарубежные держатели трежерис распродали бумаги на рекордные 256 миллиардов долларов.
Так, Саудовская Аравия избавилась от американских облигаций на 25,3 миллиарда, Бразилия — на 21,5 миллиарда, Индия — 21, Таиланд — 9,5.
Банк России, еще в 2018-м реализовавший на рынке почти весь пакет трежерис, сократил оставшееся втрое — с 12,58 миллиарда до 3,85. Это менее одного процента международных резервов страны.

Прощание с долларом

Уменьшая долю американских активов в резервах, центробанки медленно, но верно лишают доллар статуса мировой резервной валюты. Что вполне понятно: в борьбе с коронавирусом Вашингтон заливает экономику ничем не обеспеченными деньгами.
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Сначала пандемия COVID-19 вызвала скачок спроса на доллар в других странах, и ФРС США напечатала много наличности для внешнего рынка. Затем из-за остановки американской экономики в период карантина возник дефицит денег и на внутреннем рынке, который тоже пришлось восполнять при помощи печатного станка.
Помимо этого, ФРС снизила ключевую ставку до нуля, а Дональд Трамп призывает регулятора вообще перейти в отрицательную зону. По оценкам экспертов, это неизбежно приведет к девальвации американской валюты.
За этим последуют обесценивание долларовых активов и хаос на международных рынках, подобный кризису семидесятых годов, когда Вашингтон отказался от золотого стандарта.
Чтобы снизить риск, все больше стран стараются заместить доллар во внешней торговле другими валютами. В первую очередь, речь о государствах, не готовых соглашаться с трамповским принципом "Америка превыше всего". Тон тут задает БРИКС.
Как свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы, доля доллара в расчетах России с Индией и Китаем в прошлом году сократилась на четверть — с 73 процентов до 49 процентов, а национальных валют увеличилась с 19 процентов в 2018-м до 28 процентов в 2019-м. На рубль приходится 14 процентов торгового оборота России со странами БРИКС — на шесть процентных пунктов больше, чем в 2018-м.
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Аналитики уверены, что доля национальных валют, опирающихся на обширные золотое запасы центральных банков, в международных расчетах будет быстро расти. Неслучайно крупнейшими покупателями драгметалла в прошлом году наряду с Россией были Китай и Индия.
Пекин, по данным Всемирного совета по золоту, с января 2019-го увеличил золотой запас на 105,9 тонны, Дели — на 41,4. Всего, по подсчетам WGC, центробанки мира в прошлом году приобрели 651 тонну драгметалла. Это рекорд за 49 лет.
Эксперты подчеркивают: наращивание золотых запасов свидетельствует о курсе на дальнейшее сокращение инвестиций в американские гособлигации и, соответственно, — использование доллара в международных расчетах.
Как отмечается в докладе инвестбанка JP Morgan Сhase, драйвер экономического роста смещается в сторону Азии. В ближайшие десятилетия доминирование США и доллара в глобальной экономике сменится системой, в которой преобладает Азия.
Это означает, что доллар подешевеет относительно других валют и золота. Статистика свидетельствует, что Россия, Китай и Индия полностью готовы к такому развитию событий.
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Федеральная резервная система СШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)АзияСШАЭкономика
Популярные комментарии
В Forbs есть статья о том почем золото оказалось " на свалке истории" ("золото не играет большой роли ни в жизни домашних хозяйств, ни в деятельности предприятий") Почему не построить международную валютную системе на реальном активе ,который играет такую роль или на пакете таких активов ?
22 мая, 09:16
ВВВладимир В
3111020
Что нужно всем и в любой ситуации?- энергия особенно если с появлением новых аккумуляторов произойдет переход на электромобили
22 мая, 09:22
ВВВладимир В
101008
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