В Долине гейзеров скоро начнутся "медвежьи свадьбы"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. На Камчатке в Долине гейзеров возобновились исследования медведей, На Камчатке в Долине гейзеров возобновились исследования медведей, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.

"Май и июнь – самые "медвежьи" месяцы в каньоне теплой реки Гейзерной и окрестностях. Сейчас на термальных площадках, покрытых свежей травой, кормятся полтора десятка животных, — рассказывают эксперты заказника. — У некоторых скоро начнутся "свадьбы".

Уже третий год подряд специалисты ведущих научно-исследовательских организаций России и сотрудники Кроноцкого заповедника проводят мониторинг сезонной группировки этих хищников.

"Несмотря на весенние метели, склоны быстро освобождаются от снега, а на полянах у реки Гейзерной уже в апреле появилась трава, — рассказала Евгения Волкова, инженер-исследователь кафедры зоологии позвоночных биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. — Сейчас уже около 15 животных пришли в Долину, чтобы полежать в теплых источниках, поесть травы и найти пару. Многие из них нам знакомы по прошлым годам. Молодые медведи играют на склонах, более солидные взрослые больше времени посвящают отдыху и кормлению. Брачных пар пока не наблюдали, но гон вот-вот начнется".

Долина гейзеров невелика, но уникальна. Это небольшой участок ущелья реки Гейзерной площадью шесть квадратных километров. Но здесь можно увидеть сотни выходов паровых струй, обычные для Камчатки термальные источники, грязевые котлы с цветными глинами и водные котлы с кипятком. Такой плотности гидротермальных проявлений на маленьком пространстве нет больше нигде. При этом Долина в Кроноцком заповеднике – одно из пяти крупнейших гейзерных полей в мире.