Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-05-22T04:09
https://ria.ru/20200522/1571800122.html
В Долине гейзеров скоро начнутся "медвежьи свадьбы"
https://cdn24.img.ria.ru/images/149544/54/1495445449_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_bccb87901476bb8c414698b220c3898f.jpg
РИА Новости

В Долине гейзеров скоро начнутся "медвежьи свадьбы"

04:09 22.05.2020
754
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь ШпиленокВ Кроноцком заповеднике начался месячник тишины
В Кроноцком заповеднике начался месячник тишины
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. На Камчатке в Долине гейзеров возобновились исследования медведей, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
"Май и июнь – самые "медвежьи" месяцы в каньоне теплой реки Гейзерной и окрестностях. Сейчас на термальных площадках, покрытых свежей травой, кормятся полтора десятка животных, — рассказывают эксперты заказника. — У некоторых скоро начнутся "свадьбы".
Уже третий год подряд специалисты ведущих научно-исследовательских организаций России и сотрудники Кроноцкого заповедника проводят мониторинг сезонной группировки этих хищников.
"Несмотря на весенние метели, склоны быстро освобождаются от снега, а на полянах у реки Гейзерной уже в апреле появилась трава, — рассказала Евгения Волкова, инженер-исследователь кафедры зоологии позвоночных биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. — Сейчас уже около 15 животных пришли в Долину, чтобы полежать в теплых источниках, поесть травы и найти пару. Многие из них нам знакомы по прошлым годам. Молодые медведи играют на склонах, более солидные взрослые больше времени посвящают отдыху и кормлению. Брачных пар пока не наблюдали, но гон вот-вот начнется".
Долина гейзеров невелика, но уникальна. Это небольшой участок ущелья реки Гейзерной площадью шесть квадратных километров. Но здесь можно увидеть сотни выходов паровых струй, обычные для Камчатки термальные источники, грязевые котлы с цветными глинами и водные котлы с кипятком. Такой плотности гидротермальных проявлений на маленьком пространстве нет больше нигде. При этом Долина в Кроноцком заповеднике – одно из пяти крупнейших гейзерных полей в мире.
Ежегодно в мае и июне через зеленый оазис проходит порядка 60 медведей. Некоторые задерживаются, другие следуют транзитом. Звери пасутся возле горячих источников на полянах, покрытых свежей травой: восполняют витаминный запас и насыщаются после зимнего сна. В этот период у крупнейших наземных хищников Камчатки проходит брачный период – он длится до конца июня-начала июля.
Амурский тигр
20 мая, 05:16Туризм
На "Земле леопарда" рассказали, как тигры относятся к нарушителям границ
510000
ТуризмКроноцкий заповедникДикие животныеТуризмНовости - Туризм
Рекомендуем
Снегопад
Вильфанд: снег в конце мая в Центральной России бывает раз в 30 лет
Коронавирус в США
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
Мэр города Тантара в Перу Хайме Роналдо Урбина Торрес притворился мертвым
Перуанский мэр объяснил свое задержание в гробу
Смартфон
Эксперт рассказала, есть ли вредное излучение от смартфонов
Пленарное заседание Госдумы РФ
В Госдуме допустили возможность голосования по Конституции 24 июня
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду со стороны Украины
Дмитрий Овсянников
В Удмуртии рассмотрят дело экс-чиновника Минпромторга о хулиганстве
Фултонская речь Уинстона Черчилля
Историк объяснил, почему Лондон хотел войны с СССР в 1945 году
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами. 21 мая 2020
США объявили о выходе из Договора по открытому небу
Самолет Boeing OC-135B
"Это шаг в пропасть": зачем США разорвали соглашение по открытому небу
Пирамида на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса
Мария Крохалева
"У них хорошие связи": чей Lexus насмерть сбил девушку в Перми
Мужчина в медицинской маске у информационного табло с курсом валют на улице Земляной Вал
Эксперты рассказали, ждать ли России "вторых 90-х" из-за COVID-19
Единый государственный экзамен
Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-15
Экс-астронавт НАСА сравнила посадку на "Союзе" и Crew Dragon
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:39Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
14:25СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
14:25В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков
14:22СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
14:20У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
14:19Цены на нефть марки Brent упали до 34,28 доллара за баррель
14:18Набиуллина призвала тратить бюджет на прямую поддержку граждан
14:16В ЦБ отметили востребованность мер прямой поддержки граждан и бизнеса
14:15Набиуллина заявила об отсутствии причин для создания Фонда плохих активов
14:13В ДНР заявили о 94 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Лента новостейМолния