Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T23:57
https://ria.ru/20200521/1571808803.html
"Это шаг в пропасть": зачем США разорвали соглашение по открытому небу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571806572_0:108:2100:1289_1036x0_80_0_0_318009a3f9d946a666f1cb6bf1244719.jpg
РИА Новости

"Это шаг в пропасть": зачем США разорвали соглашение по открытому небу

22:06 21.05.2020 (обновлено: 23:57 21.05.2020)
49310
CC0 / U.S. Air Force / Самолет "Boeing OC-135B"
Самолет Boeing OC-135B
CC0 / U.S. Air Force /
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Андрей Коц. В четверг вечером Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по открытому небу, тем самым разрушив еще один столп международной безопасности — вслед за Договором о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД). Об основных пунктах документа и о том, чем очередной американский демарш угрожает мировой стабильности, — в материале РИА Новости.

Никакого шпионажа

Прозрачность военной деятельности, укрепление доверия, транспарентности и безопасности — эти и другие громкие слова звучали 24 марта 1992 года в Хельсинки при подписании Договора по открытому небу. Вместе с Договором об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и Венским документом 1999 года это соглашение было призвано внести ясность в сферу обычных вооружений на евроатлантическом пространстве. Россия ратифицировала его в мае 2001-го.
CC BY 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open SkiesСамолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
CC BY 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open Skies
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
С тех пор специальные самолеты ВВС России регулярно совершали полеты над военными объектами США и стран НАТО, а участники Североатлантического альянса получили доступ в воздушное пространство России. Никакого шпионажа — на борту самолетов-инспекторов всегда находились офицеры "принимающей стороны".
Арсенал бортов-инспекторов был достаточно скромным по сравнению с оснащением современных разведывательных самолетов. Можно было пользоваться оптическими панорамными и кадровыми фотоаппаратами, видеокамерами с изображением на дисплее в реальном масштабе времени с разрешением не выше 30 сантиметров, радиолокационными станциями бокового обзора с синтезированной апертурой с разрешением не выше трех метров, простейшими инфракрасными устройствами.

Судьбоносный полет

Вполне безобидный для всех договор, основанный на принципе "доверяй, но проверяй", впервые дал сбой в августе 2017-го. В американских СМИ и соцсетях разгорелся серьезный скандал на фоне сообщений CNN о пролете российского военного самолета над Капитолием, Пентагоном, Белым домом и секретным правительственным бункером Маунт-Уэзер вблизи столицы США.
© Фото : Минобороны РФТУ-154М ЛК-1
ТУ-154М ЛК-1
© Фото : Минобороны РФ
ТУ-154М ЛК-1
Российский борт наблюдения Ту-154М Лк-1 пересек сверхсекретную зону воздушного пространства в районе Белого дома на высоте всего около тысячи метров. Пентагону пришлось терпеливо объяснять взбудораженным американцам, что это был плановый полет в рамках Договора по открытому небу и никакой угрозы для нацбезопасности не представлял.
Но осадочек у части американского общества остался, причем политический. Дональда Трампа в то время многие в США считали чуть ли не кремлевским шпионом и любое сотрудничество с Москвой воспринимали как предательство государственных интересов. Впрочем, американское внутреннее расследование не смогло доказать связей президента с Россией, и дискуссии о необходимости выхода из международных договоров на время затихли.

Формальная причина

Однако в 2019-м на фоне продолжения ухудшения отношений с Россией американские политики вновь заговорили о том, что Договор об открытом небе не отвечает национальным интересам. Все чаще эту точку зрению озвучивал и президент.
Прошлой осенью газета The Wall Street Journal утверждала, что Трамп уже подписал соответствующий документ и разрыв соглашения — лишь вопрос времени. Основным аргументом было то, что ДОН дает Москве слишком широкие возможности собирать разведданные о США. В начале апреля лондонская The Guardian со ссылкой на собственные источники сообщила: процедуру разрыва Вашингтон запустит очень скоро. А в конце месяца опасения по этому поводу выразил и российский МИД.
Государственный секретарь США Майк Помпео
Вчера, 21:05
США назвали условие пересмотра выхода из Договора по открытому небу
"Эксперты, которые следят за развитием ситуации вокруг договора, считают, что в Вашингтоне решение уже принято, — сказал тогда журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. — Мы полагаем, что в этих оценках есть существенная доля правды. Мы такие же выводы примерно делаем, исходя из наших контактов с американцами, и с другими членами НАТО, и с другими участниками Договора об открытом небе".
Вину за разрыв договора, как водится, США возложили на Россию. Якобы Москва использовала на самолетах-инспекторах запрещенную фотоаппаратуру. Однако никаких доказательств американцы не привели. На самом деле, как считают эксперты, Пентагон крайне не устраивало, что Москва могла получить информацию об оборонной инфраструктуре США и состоянии их вооруженных сил.

Последний договор

По мнению опрошенных РИА Новости военных экспертов, выход США из Договора об открытом небе на национальную безопасность повлияет несильно. Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин ранее говорил РИА Новости, что Россия и так находилась в проигрышном положении по отношению к странам НАТО.
Самолет наблюдения США OC-135B Open Skies
26 сентября 2017, 18:33
Закрытое небо: что хочет спрятать Пентагон от российских инспекторов
"Этот договор только формально равноправный, а фактически — нет, — объяснял Храмчихин. — Выходит так, что они (страны НАТО. — Прим. ред.) летают только над нами, а у нас не хватает квот, чтобы летать над ними всеми. Их много, а мы одни. С военной точки зрения мы ничего не потеряем, поскольку все, что нужно, отлично видно и со спутников".
Дело в том, что за каждым участником договора закрепляются определенные квоты. У США и группы в составе России и Белоруссии — по 42 полета в год. У Великобритании, Канады, Италии, Германии, Украины, Франции и Турции — по 12. Интересно, что всю квоту невозможно использовать, летая только над одной страной. При этом современные российские средства военной разведки в состоянии отследить угрожающее сосредоточение войск на территории любого государства без всяких дополнительных наблюдательных полетов.
Президент США Дональд Трамп
23 февраля 2017, 23:34
Трамп назвал односторонним договор с Россией по СНВ-IIIГлава американской администрации также назвал договор СНВ-III с Россией о взаимном сокращении ядерных носителей и боеголовок "односторонним", отметив, что не поддерживает его.
Таким образом, теперь между США и Россией действует только одно военное соглашение — Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Его срок истекает 5 февраля 2021-го. Эксперты уверены, что и этот документ американцы похоронят.
2073413271745
Обсудить 25
Александр ХрамчихинДональд ТрампСергей ЛавровТу-154НАТОГерманияБелоруссияСШАБезопасность
Популярные комментарии
неравноценный обмен данными . герои советского союза все подряд фоткают , а потом с Китаем фотками барыжат, самим то оно не надо, мозг не объемлет . а над Россией летать бессмысленно , разве что можно сфоткать как народ друг друга в кустах натягивает и то летом если
21 мая, 23:59
Hell Cat
13500352
Поржал от факта отсутствия радиолокационного оборудования на самолете.. :-))))
21 мая, 22:56
Влад С
24520011
Рекомендуем
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
Америка начинает "российский сценарий" для своего главного врага
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-15
Экс-астронавт НАСА сравнила посадку на "Союзе" и Crew Dragon
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
Здание Белого в Вашингтоне
В США анонсировали важные переговоры с Россией по вооружениям
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
МИД ответил на формулировку Токио о "японском суверенитете" над Курилами
Фултонская речь Уинстона Черчилля
Историк объяснил, почему Лондон хотел войны с СССР в 1945 году
Военнослужащие армии Украины
"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Рига
"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников предположил причины "русского чуда" во время пандемии
Люди в очереди к банкомату ПриватБанка в центре Киева
Украина сумела спасти свои банки от экономики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из московских больниц
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о выходе США из договора по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили архив о Второй мировой войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
14:25СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
14:25В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков
14:22СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
14:20У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
14:19Цены на нефть марки Brent упали до 34,28 доллара за баррель
14:18Набиуллина призвала тратить бюджет на прямую поддержку граждан
14:16В ЦБ отметили востребованность мер прямой поддержки граждан и бизнеса
14:15Набиуллина заявила об отсутствии причин для создания Фонда плохих активов
14:13В ДНР заявили о 94 нарушениях перемирия силовиками за неделю
14:13ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные в условиях самоизоляции
14:13В Пермский край поступили пять изолирующих боксов для эвакуации пациентов
Лента новостейМолния