"Это шаг в пропасть": зачем США разорвали соглашение по открытому небу

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Андрей Коц. В четверг вечером Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по открытому небу, тем самым разрушив еще один столп международной безопасности — вслед за Договором о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД). Об основных пунктах документа и о том, чем очередной американский демарш угрожает мировой стабильности, — в материале РИА Новости.

Никакого шпионажа

Прозрачность военной деятельности, укрепление доверия, транспарентности и безопасности — эти и другие громкие слова звучали 24 марта 1992 года в Хельсинки при подписании Договора по открытому небу. Вместе с Договором об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и Венским документом 1999 года это соглашение было призвано внести ясность в сферу обычных вооружений на евроатлантическом пространстве. Россия ратифицировала его в мае 2001-го.

С тех пор специальные самолеты ВВС России регулярно совершали полеты над военными объектами США и стран НАТО, а участники Североатлантического альянса получили доступ в воздушное пространство России. Никакого шпионажа — на борту самолетов-инспекторов всегда находились офицеры "принимающей стороны".

Арсенал бортов-инспекторов был достаточно скромным по сравнению с оснащением современных разведывательных самолетов. Можно было пользоваться оптическими панорамными и кадровыми фотоаппаратами, видеокамерами с изображением на дисплее в реальном масштабе времени с разрешением не выше 30 сантиметров, радиолокационными станциями бокового обзора с синтезированной апертурой с разрешением не выше трех метров, простейшими инфракрасными устройствами.

Судьбоносный полет

Вполне безобидный для всех договор, основанный на принципе "доверяй, но проверяй", впервые дал сбой в августе 2017-го. В американских СМИ и соцсетях разгорелся серьезный скандал на фоне сообщений CNN о пролете российского военного самолета над Капитолием, Пентагоном, Белым домом и секретным правительственным бункером Маунт-Уэзер вблизи столицы США.

Российский борт наблюдения Ту-154М Лк-1 пересек сверхсекретную зону воздушного пространства в районе Белого дома на высоте всего около тысячи метров. Пентагону пришлось терпеливо объяснять взбудораженным американцам, что это был плановый полет в рамках Договора по открытому небу и никакой угрозы для нацбезопасности не представлял.

Но осадочек у части американского общества остался, причем политический. Дональда Трампа в то время многие в США считали чуть ли не кремлевским шпионом и любое сотрудничество с Москвой воспринимали как предательство государственных интересов. Впрочем, американское внутреннее расследование не смогло доказать связей президента с Россией, и дискуссии о необходимости выхода из международных договоров на время затихли.

Формальная причина

Однако в 2019-м на фоне продолжения ухудшения отношений с Россией американские политики вновь заговорили о том, что Договор об открытом небе не отвечает национальным интересам. Все чаще эту точку зрению озвучивал и президент.

Прошлой осенью газета The Wall Street Journal утверждала, что Трамп уже подписал соответствующий документ и разрыв соглашения — лишь вопрос времени. Основным аргументом было то, что ДОН дает Москве слишком широкие возможности собирать разведданные о США. В начале апреля лондонская The Guardian со ссылкой на собственные источники сообщила: процедуру разрыва Вашингтон запустит очень скоро. А в конце месяца опасения по этому поводу выразил и российский МИД.

"Эксперты, которые следят за развитием ситуации вокруг договора, считают, что в Вашингтоне решение уже принято, — сказал тогда журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. — Мы полагаем, что в этих оценках есть существенная доля правды. Мы такие же выводы примерно делаем, исходя из наших контактов с американцами, и с другими членами НАТО, и с другими участниками Договора об открытом небе".

Вину за разрыв договора, как водится, США возложили на Россию. Якобы Москва использовала на самолетах-инспекторах запрещенную фотоаппаратуру. Однако никаких доказательств американцы не привели. На самом деле, как считают эксперты, Пентагон крайне не устраивало, что Москва могла получить информацию об оборонной инфраструктуре США и состоянии их вооруженных сил.

Последний договор

По мнению опрошенных РИА Новости военных экспертов, выход США из Договора об открытом небе на национальную безопасность повлияет несильно. Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин ранее говорил РИА Новости, что Россия и так находилась в проигрышном положении по отношению к странам НАТО.

"Этот договор только формально равноправный, а фактически — нет, — объяснял Храмчихин. — Выходит так, что они (страны НАТО. — Прим. ред.) летают только над нами, а у нас не хватает квот, чтобы летать над ними всеми. Их много, а мы одни. С военной точки зрения мы ничего не потеряем, поскольку все, что нужно, отлично видно и со спутников".

Дело в том, что за каждым участником договора закрепляются определенные квоты. У США и группы в составе России и Белоруссии — по 42 полета в год. У Великобритании, Канады, Италии, Германии, Украины, Франции и Турции — по 12. Интересно, что всю квоту невозможно использовать, летая только над одной страной. При этом современные российские средства военной разведки в состоянии отследить угрожающее сосредоточение войск на территории любого государства без всяких дополнительных наблюдательных полетов.