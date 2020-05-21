В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Собранную в едином реестре данных информацию будут использовать в том числе для наведения справок, сообщил РБК депутат Александр Хинштейн.
Согласно принятому ранее нижней палатой парламента закону в новой базе данных будут храниться сведения о россиянах. В частности, ФИО, дата рождения и смерти, пол, семейное положение и гражданство.
"Спецслужбы тоже смогут обращаться за этой информацией. У силовых ведомств должен быть к этому доступ, не вижу в этом ничего дурного", — сказал депутат.
По словам Хинштейна, к регистру предоставят разный уровень доступа. Так, например, сотрудник Пенсионного фонда не сможет посмотреть сведения, которые не касаются его компетенции.
Сведения о лицах под госзащитой будут храниться в закрытой части под охраной сотрудников спецслужб.
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