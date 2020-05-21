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2020-05-21T21:39
https://ria.ru/20200521/1571808045.html
В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
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РИА Новости

В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах

20:54 21.05.2020 (обновлено: 21:39 21.05.2020)
13406
CC0 / Pexels / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / Pexels /
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Собранную в едином реестре данных информацию будут использовать в том числе для наведения справок, сообщил РБК депутат Александр Хинштейн.
Согласно принятому ранее нижней палатой парламента закону в новой базе данных будут храниться сведения о россиянах. В частности, ФИО, дата рождения и смерти, пол, семейное положение и гражданство.
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"Спецслужбы тоже смогут обращаться за этой информацией. У силовых ведомств должен быть к этому доступ, не вижу в этом ничего дурного", — сказал депутат.
По словам Хинштейна, к регистру предоставят разный уровень доступа. Так, например, сотрудник Пенсионного фонда не сможет посмотреть сведения, которые не касаются его компетенции.
Сведения о лицах под госзащитой будут храниться в закрытой части под охраной сотрудников спецслужб.
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РоссияГосдума РФАлександр ХинштейнОбщество
Популярные комментарии
А потом появится сообщение: ай, в сети в открытом доступе появилась информация о миллионах россиян из Единого реестра...
21 мая, 21:21
ppet.g6
2702121
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