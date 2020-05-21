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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T20:35
https://ria.ru/20200521/1571807239.html
Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571045977_0:212:3080:1946_1036x0_80_0_0_e16d27abe16cab4b63aa5faaea71abe2.jpg
РИА Новости

Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека

20:21 21.05.2020 (обновлено: 20:35 21.05.2020)
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© REUTERS / Eric GaillardДезинфекция начальной школы в Каннах перед началом снятия карантинных мер во Франции
Дезинфекция начальной школы в Каннах перед началом снятия карантинных мер во Франции
© REUTERS / Eric Gaillard
ПАРИЖ, 21 мая – РИА Новости. Общее число жертв коронавируса во Франции составляет 28,2 тысячи, за сутки скончались 83 человека, сообщает министерство здравоохранения страны.
Накануне было зафиксировано 28 132 смертей от последствий коронавирусной инфекции.
"С первого марта мы оплакиваем 28 215 смертей, связанных с COVID-19", - говорится в коммюнике. Отмечается, что 17 870 человек скончались в больницах, 10 345 человек – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.
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В больницах остаются 17 583 человека (неделю назад число госпитализированных составляло 20 463). За последние 24 часа был госпитализирован 271 человек. В реанимации находятся 1745 человек (неделю назад – 2299 человек). В течение последних суток в реанимацию поступили 28 новых пациентов. Общее число больных в реанимации продолжает уменьшаться.
Всего за время эпидемии коронавируса были госпитализированы 99,8 тысячи человек, из них 17,6 тысячи находились в реанимации. Более 63,8 тысячи человек выздоровели и были выписаны из больниц.
Согласно данным, которые приводятся в четверг на сайте санитарного агентства Франции Sante Publique, за сутки было зафиксировано 318 новых случаев заболеваний COVID-19, общее число заболевших – 144 163.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФранцияВ мире
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