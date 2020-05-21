Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека

ПАРИЖ, 21 мая – РИА Новости. Общее число жертв коронавируса во Общее число жертв коронавируса во Франции составляет 28,2 тысячи, за сутки скончались 83 человека, сообщает министерство здравоохранения страны.

Накануне было зафиксировано 28 132 смертей от последствий коронавирусной инфекции.

"С первого марта мы оплакиваем 28 215 смертей, связанных с COVID-19", - говорится в коммюнике. Отмечается, что 17 870 человек скончались в больницах, 10 345 человек – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

В больницах остаются 17 583 человека (неделю назад число госпитализированных составляло 20 463). За последние 24 часа был госпитализирован 271 человек. В реанимации находятся 1745 человек (неделю назад – 2299 человек). В течение последних суток в реанимацию поступили 28 новых пациентов. Общее число больных в реанимации продолжает уменьшаться.

Всего за время эпидемии коронавируса были госпитализированы 99,8 тысячи человек, из них 17,6 тысячи находились в реанимации. Более 63,8 тысячи человек выздоровели и были выписаны из больниц.

Согласно данным, которые приводятся в четверг на сайте санитарного агентства Франции Sante Publique, за сутки было зафиксировано 318 новых случаев заболеваний COVID-19, общее число заболевших – 144 163.