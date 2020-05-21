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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T19:52
https://ria.ru/20200521/1571806421.html
В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки

19:52 21.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
БАГДАД, 21 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ирака сообщило в четверг о регистрации 153 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордно высоким показателем с момента начала распространения эпидемии COVID-19 в стране в конце февраля.
"В лабораториях министерства здравоохранения сегодня подтверждены 153 случая заражения", - сообщил минздрав на своей странице в Facebook.
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Основная часть новых случаев заражения по-прежнему фиксируется в Багдаде, где в течение суток заболевание выявлено у 113 человек.
За последние 24 часа выздоровели 45 пациентов, скончались шестеро. Общее число подтвержденных случаев заражения составляет 3877, случаев выздоровления - 2483, случаев смертельного исхода - 140.
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Министерство здравоохранения Ирака объявило в понедельник о введении режима изоляции в шести районах Багдада сроком на две недели, а также о начале масштабной операции по выявлению новых случаев COVID-19 в связи с ростом темпов распространения нового коронавируса в столице. В случае, если ситуация в Багдаде будет ухудшаться, эти меры могут быть распространены и на остальные районы города, а также на районы в провинциях, где будет наблюдаться рост числа заражений, сообщил минздрав.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБагдад (город)ИракВ мире
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