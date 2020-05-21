В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки

БАГДАД, 21 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ирака сообщило в четверг о регистрации 153 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордно высоким показателем с момента начала распространения эпидемии COVID-19 в стране в конце февраля.
"В лабораториях министерства здравоохранения сегодня подтверждены 153 случая заражения", - сообщил минздрав на своей странице в Facebook.
Основная часть новых случаев заражения по-прежнему фиксируется в Багдаде, где в течение суток заболевание выявлено у 113 человек.
За последние 24 часа выздоровели 45 пациентов, скончались шестеро. Общее число подтвержденных случаев заражения составляет 3877, случаев выздоровления - 2483, случаев смертельного исхода - 140.
Министерство здравоохранения Ирака объявило в понедельник о введении режима изоляции в шести районах Багдада сроком на две недели, а также о начале масштабной операции по выявлению новых случаев COVID-19 в связи с ростом темпов распространения нового коронавируса в столице. В случае, если ситуация в Багдаде будет ухудшаться, эти меры могут быть распространены и на остальные районы города, а также на районы в провинциях, где будет наблюдаться рост числа заражений, сообщил минздрав.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.