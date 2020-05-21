В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки

Министерство здравоохранения Ирака объявило в понедельник о введении режима изоляции в шести районах Багдада сроком на две недели, а также о начале масштабной операции по выявлению новых случаев COVID-19 в связи с ростом темпов распространения нового коронавируса в столице. В случае, если ситуация в Багдаде будет ухудшаться, эти меры могут быть распространены и на остальные районы города, а также на районы в провинциях, где будет наблюдаться рост числа заражений, сообщил минздрав.