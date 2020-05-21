Дежурные группы в детских садах в Москве продолжат работать летом

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Детские сады в Москве сейчас работают и продолжат функционировать в таком же режиме летом, сообщил мэр Сергей Собянин.
"Мы официально не закрывали детские сады, они все время продолжали работать. Мы создавали специальные дежурные группы до 12 человек, куда можно приводить детей... Я думаю, что в таком же режиме они будут работать все лето", — сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
Мэр добавил, что неделю назад такие группы посещали около 2,5 тысяч детей, сейчас их количество выросло до 4,5 тысяч.
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