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2020-05-21T19:38
https://ria.ru/20200521/1571805797.html
Дежурные группы в детских садах в Москве продолжат работать летом
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РИА Новости

Дежурные группы в детских садах в Москве продолжат работать летом

19:38 21.05.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВоспитанница детского сада моет руки перед едой
Воспитанница детского сада моет руки перед едой
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Детские сады в Москве сейчас работают и продолжат функционировать в таком же режиме летом, сообщил мэр Сергей Собянин.
"Мы официально не закрывали детские сады, они все время продолжали работать. Мы создавали специальные дежурные группы до 12 человек, куда можно приводить детей... Я думаю, что в таком же режиме они будут работать все лето", — сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
Мэр добавил, что неделю назад такие группы посещали около 2,5 тысяч детей, сейчас их количество выросло до 4,5 тысяч.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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