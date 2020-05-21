Дежурные группы в детских садах в Москве продолжат работать летом

"Мы официально не закрывали детские сады, они все время продолжали работать. Мы создавали специальные дежурные группы до 12 человек, куда можно приводить детей... Я думаю, что в таком же режиме они будут работать все лето", — сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".