Собянин заявил о появившейся надежде на скорее завершение пандемии

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в столице появилась надежда на приближающееся окончание пандемии новой коронавирусной инфекции.
"Пожалуй, впервые с начала распространения коронавирусной инфекции каждый новый день приносит не только дополнительные заботы, но и хорошие новости. Появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием", - написал Собянин в личном блоге.
Он отметил, что гражданам по-прежнему нужно сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований.
"И я уверен, тогда у нас появится возможность сделать следующие шаги к нормальной жизни", - добавил мэр столицы.
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