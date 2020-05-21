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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T19:48
https://ria.ru/20200521/1571805548.html
Собянин заявил о появившейся надежде на скорее завершение пандемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733677_0:104:3097:1846_1036x0_80_0_0_2a5d625f7f28d08b4bf98525b7c1ece3.jpg
РИА Новости

Собянин заявил о появившейся надежде на скорее завершение пандемии

19:33 21.05.2020 (обновлено: 19:48 21.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в столице появилась надежда на приближающееся окончание пандемии новой коронавирусной инфекции.
"Пожалуй, впервые с начала распространения коронавирусной инфекции каждый новый день приносит не только дополнительные заботы, но и хорошие новости. Появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием", - написал Собянин в личном блоге.
Он отметил, что гражданам по-прежнему нужно сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований.
"И я уверен, тогда у нас появится возможность сделать следующие шаги к нормальной жизни", - добавил мэр столицы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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