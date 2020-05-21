Собянин заявил о появившейся надежде на скорее завершение пандемии

"Пожалуй, впервые с начала распространения коронавирусной инфекции каждый новый день приносит не только дополнительные заботы, но и хорошие новости. Появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием", - написал Собянин в личном блоге.