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2020-05-21T20:07
https://ria.ru/20200521/1571804730.html
Американский сенатор прокомментировал выход из Договора по открытому небу
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РИА Новости

Американский сенатор прокомментировал выход из Договора по открытому небу

19:13 21.05.2020 (обновлено: 20:07 21.05.2020)
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© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. США смогут сэкономить как минимум 250 миллионов долларов с выходом из Договора по открытому небу (ДОН) и направить их на ядерное сдерживание, считает сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон.
О намерении США выйти из договора в четверг сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в администрации. Причиной выхода называются якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России.
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"Я особенно рад тому, что налогоплательщикам США не придется платить почти четверть миллиарда долларов на модернизацию нашего парка самолетов OC-135 Open Skies. Эти средства лучше использовать для укрепления нашего ядерного сдерживания, которое является гораздо более эффективной гарантией мира между крупными державами, чем устаревшие договоры", - говорится в заявлении сенатора.
По мнению Коттона, договор в нынешнем виде представлял собой "актив российской разведки", а "для господина (президента РФ Владимира - ред.) Путина этот договор был всего лишь очередной схемой захвата военного и разведывательного преимущества над США и НАТО. Кроме того, договор был технически не работающим, таким же устаревшим и неуместным, как видеомагнитофон или кассетный магнитофон", - написал сенатор.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
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СМИ: США уведомили партнеров о выходе из Договора по открытому небу
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