Американский сенатор прокомментировал выход из Договора по открытому небу

О намерении США выйти из договора в четверг сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в администрации. Причиной выхода называются якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России.

"Я особенно рад тому, что налогоплательщикам США не придется платить почти четверть миллиарда долларов на модернизацию нашего парка самолетов OC-135 Open Skies. Эти средства лучше использовать для укрепления нашего ядерного сдерживания, которое является гораздо более эффективной гарантией мира между крупными державами, чем устаревшие договоры", - говорится в заявлении сенатора.