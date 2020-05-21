Американский сенатор прокомментировал выход из Договора по открытому небу

О намерении США выйти из договора в четверг сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в администрации. Причиной выхода называются якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России.
"Я особенно рад тому, что налогоплательщикам США не придется платить почти четверть миллиарда долларов на модернизацию нашего парка самолетов OC-135 Open Skies. Эти средства лучше использовать для укрепления нашего ядерного сдерживания, которое является гораздо более эффективной гарантией мира между крупными державами, чем устаревшие договоры", - говорится в заявлении сенатора.
По мнению Коттона, договор в нынешнем виде представлял собой "актив российской разведки", а "для господина (президента РФ Владимира - ред.) Путина этот договор был всего лишь очередной схемой захвата военного и разведывательного преимущества над США и НАТО. Кроме того, договор был технически не работающим, таким же устаревшим и неуместным, как видеомагнитофон или кассетный магнитофон", - написал сенатор.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.