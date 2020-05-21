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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T18:55
https://ria.ru/20200521/1571803815.html
Собянин рассказал о загруженности коек под больных COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571363228_0:0:819:461_1036x0_80_0_0_44163e5b7714a8fbbe9ab75588e0d157.jpg
РИА Новости

Собянин рассказал о загруженности коек под больных COVID-19

18:55 21.05.2020
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© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиИнфекционный госпиталь в парке "Патриот" Одинцовского района
Инфекционный госпиталь в парке Патриот Одинцовского района
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из 24 тысяч коек, подготовленных под больных коронавирусом в Москве, загружены 16 тысяч.
"Больницы начали постепенно разгружаться, действительно были загружены на 100. Сегодня, как правило, 20-30% коечного фонда в больницах остаются свободными... Сейчас у нас, при том что в боевом режиме находится 24 тысячи коечного фонда, загруженность на сегодня составляет около 16 тысяч", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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