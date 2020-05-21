Собянин рассказал о загруженности коек под больных COVID-19

"Больницы начали постепенно разгружаться, действительно были загружены на 100. Сегодня, как правило, 20-30% коечного фонда в больницах остаются свободными... Сейчас у нас, при том что в боевом режиме находится 24 тысячи коечного фонда, загруженность на сегодня составляет около 16 тысяч", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".