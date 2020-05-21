Собянин рассказал о загруженности коек под больных COVID-19

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из 24 тысяч коек, подготовленных под больных коронавирусом в Москве, загружены 16 тысяч.
"Больницы начали постепенно разгружаться, действительно были загружены на 100. Сегодня, как правило, 20-30% коечного фонда в больницах остаются свободными... Сейчас у нас, при том что в боевом режиме находится 24 тысячи коечного фонда, загруженность на сегодня составляет около 16 тысяч", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
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