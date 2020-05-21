Медики нашли связь между коронавирусом и воспалением щитовидной железы

Подострый тиреоидит - воспалительное заболевание щитовидной железы, характеризующееся болью в шее, которому обычно предшествует инфекция верхних дыхательных путей. Оно может быть вызвано вирусной инфекцией или пост-вирусной воспалительной реакцией.

"Мы сообщили о первом случае подострого тиреоидита после инфекции SARS-CoV-2. Мы предупреждаем врачей о дополнительных и незарегистрированных клинических проявлениях, связанных с COVID-19", - говорится в статье.

Авторы описывают случай воспаления щитовидной железы у 18-летней девушки, переболевшей COVID-19. Она заразилась новой коронавирусной инфекцией после контакта с отцом, у ней были симптомы средней тяжести - насморк и кашель, но уже через несколько дней девушка полностью вылечилась. Проведенные дважды тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

Тем не менее, через несколько дней у нее появились другие симптомы. В частности, у девушки была повышенная температура, боли в шее, при осмотре отмечалось учащенное сердцебиение и болезненная и увеличенная щитовидная железа. На лабораторных исследованиях уровень гормонов щитовидной железы T4 и T3 был повышен, маркеры воспаления и количество лейкоцитов в крови также были повышенными. При этом во время обследования месяцем ранее функции щитовидной железы и визуализация были в норме. Девушке был поставлен диагноз подострый тиреоидит.

"Из-за хронологической связи ответственным за возникновение подострого тиреоидита может считаться SARS-CoV-2", - заключают авторы статьи.

Отмечается, что во время вспышки коронавируса SARS-CoV в 2002-2003 годах при вскрытии у некоторых пациентов также обнаруживалось воспаление щитовидной железы, однако коронавирусная инфекция никогда не связывалась с подострым тиреоидитом.