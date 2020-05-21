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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T18:53
https://ria.ru/20200521/1571803730.html
Медики нашли связь между коронавирусом и воспалением щитовидной железы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:149:2992:1832_1036x0_80_0_0_5481dc691cfcac6aaf42a6fb1ad1e768.jpg
РИА Новости

Медики нашли связь между коронавирусом и воспалением щитовидной железы

18:53 21.05.2020
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Новый тип коронавируса SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может привести к подострому тиреоидиту, воспалению щитовидной железы, следует из статьи итальянских медиков в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, где описан первый подобный случай.
Подострый тиреоидит - воспалительное заболевание щитовидной железы, характеризующееся болью в шее, которому обычно предшествует инфекция верхних дыхательных путей. Оно может быть вызвано вирусной инфекцией или пост-вирусной воспалительной реакцией.
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"Мы сообщили о первом случае подострого тиреоидита после инфекции SARS-CoV-2. Мы предупреждаем врачей о дополнительных и незарегистрированных клинических проявлениях, связанных с COVID-19", - говорится в статье.
Авторы описывают случай воспаления щитовидной железы у 18-летней девушки, переболевшей COVID-19. Она заразилась новой коронавирусной инфекцией после контакта с отцом, у ней были симптомы средней тяжести - насморк и кашель, но уже через несколько дней девушка полностью вылечилась. Проведенные дважды тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
Тем не менее, через несколько дней у нее появились другие симптомы. В частности, у девушки была повышенная температура, боли в шее, при осмотре отмечалось учащенное сердцебиение и болезненная и увеличенная щитовидная железа. На лабораторных исследованиях уровень гормонов щитовидной железы T4 и T3 был повышен, маркеры воспаления и количество лейкоцитов в крови также были повышенными. При этом во время обследования месяцем ранее функции щитовидной железы и визуализация были в норме. Девушке был поставлен диагноз подострый тиреоидит.
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"Из-за хронологической связи ответственным за возникновение подострого тиреоидита может считаться SARS-CoV-2", - заключают авторы статьи.
Отмечается, что во время вспышки коронавируса SARS-CoV в 2002-2003 годах при вскрытии у некоторых пациентов также обнаруживалось воспаление щитовидной железы, однако коронавирусная инфекция никогда не связывалась с подострым тиреоидитом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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