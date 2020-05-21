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2020-05-21T18:27
https://ria.ru/20200521/1571801838.html
Владимирские депутаты выступили за дофинансирование отдыха детей
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РИА Новости

Владимирские депутаты выступили за дофинансирование отдыха детей

18:27 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВЛАДИМИР, 21 мая – РИА Новости. Депутаты Владимирского Заксобрания предлагают внести изменение в федеральное законодательство, разрешив органам госвласти субъектов РФ дополнительно финансировать оздоровительные кампании детей в своих регионах, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Законодательная инициатива, которая предусматривает возможность направлять средства на улучшение материально-технической базы оздоровительных организаций и на отдых детей не только из муниципальных бюджетов, но и из регионального бюджета, подготовлена Комитетом Заксобрания по вопросам образования науки, культуры, спорта, туризма, делам молодежи и СМИ.
"Практика показывает, что основная масса детей отдыхает в лагерях дневного пребывания, организованных на базе школ, учреждений соцзащиты и культуры в тех населенных пунктах, где ребята живут. При этом, "оздоровительная составляющая" в них, учитывая условия пребывания, сводится к минимуму. А полноценный отдых и оздоровление возможны лишь в детских оздоровительных лагерях (сезонных или круглогодичных) с качественной материально-технической базой и высоким уровнем безопасности", - говорится в сообщении.
Город Владимир, Успенский собор
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Как пояснила председатель комитета Елена Лаврищева, большая часть загородных лагерей, принадлежавших в советский период предприятиям, давно передана в собственность муниципалитетам, а вместе с ними - и необходимость финансировать детский отдых "Поэтому ситуация совсем не радужная. Но здоровье детей – важнейшая сфера. Именно поэтому я считаю нашу законодательную инициативу жизнеспособной", - сказала она.
В пресс-службе напомнили, что благодаря наказам избирателей и депутатам, внесшим предложения по проекту регионального бюджета на 2020 год, муниципалитетам области были выделены субсидии в сумме 250 миллионов рублей. Средства пошли на подготовку 770 муниципальных учреждений образования к началу учебного года, 21 оздоровительный лагерь к летнему периоду получил по миллиону рублей на приобретение оборудования и мебели, ремонт зданий, оборудование территорий системами видеонаблюдения и управления доступом, охранной и пожарной сигнализацией.
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Законодательное Собрание Владимирской областиВладимирская областьОбщество
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