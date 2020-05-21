Владимирские депутаты выступили за дофинансирование отдыха детей

ВЛАДИМИР, 21 мая – РИА Новости. Депутаты . Депутаты Владимирского Заксобрания предлагают внести изменение в федеральное законодательство, разрешив органам госвласти субъектов РФ дополнительно финансировать оздоровительные кампании детей в своих регионах, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Законодательная инициатива, которая предусматривает возможность направлять средства на улучшение материально-технической базы оздоровительных организаций и на отдых детей не только из муниципальных бюджетов, но и из регионального бюджета, подготовлена Комитетом Заксобрания по вопросам образования науки, культуры, спорта, туризма, делам молодежи и СМИ.

"Практика показывает, что основная масса детей отдыхает в лагерях дневного пребывания, организованных на базе школ, учреждений соцзащиты и культуры в тех населенных пунктах, где ребята живут. При этом, "оздоровительная составляющая" в них, учитывая условия пребывания, сводится к минимуму. А полноценный отдых и оздоровление возможны лишь в детских оздоровительных лагерях (сезонных или круглогодичных) с качественной материально-технической базой и высоким уровнем безопасности", - говорится в сообщении.

Как пояснила председатель комитета Елена Лаврищева, большая часть загородных лагерей, принадлежавших в советский период предприятиям, давно передана в собственность муниципалитетам, а вместе с ними - и необходимость финансировать детский отдых "Поэтому ситуация совсем не радужная. Но здоровье детей – важнейшая сфера. Именно поэтому я считаю нашу законодательную инициативу жизнеспособной", - сказала она.