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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T18:12
https://ria.ru/20200521/1571800671.html
В Саратовской области рассказали о заразившихся коронавирусом медиках
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Саратовской области рассказали о заразившихся коронавирусом медиках

18:12 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Общее число медицинских работников, заразившихся коронавирусом, в Саратовской области превысило 100, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
К 12 мая в числе зараженных коронавирусом было 79 медработников.
"Число заболевших (коронавирусом) медиков, к сожалению, больше 100", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в области выявили 2139 зараженных коронавирусом. Коронавирус унес жизни 16 человек, выздоровели 639.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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