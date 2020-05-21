В Саратовской области рассказали о заразившихся коронавирусом медиках

САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Общее число медицинских работников, заразившихся коронавирусом, в Саратовской области превысило 100, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
К 12 мая в числе зараженных коронавирусом было 79 медработников.
"Число заболевших (коронавирусом) медиков, к сожалению, больше 100", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в области выявили 2139 зараженных коронавирусом. Коронавирус унес жизни 16 человек, выздоровели 639.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.