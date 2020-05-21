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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T16:53
https://ria.ru/20200521/1571794713.html
МИД назвал обвинения со стороны ЕС в дезинформации по COVID-19 циничными
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:9:3072:1736_1036x0_80_0_0_1dbf1be299d8f0481fad2d518a291e4f.jpg
РИА Новости
Материал дополняется

МИД назвал обвинения со стороны ЕС в дезинформации по COVID-19 циничными

16:32 21.05.2020 (обновлено: 16:53 21.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Обвинения РФ со стороны ЕС в дезинформации по COVID-19 циничны, это нечистоплотная попытка отвлечь внимание от своих проблем в борьбе с вирусом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag ранее заявил, что, по мнению ЕК, различные "источники из России" якобы способствуют распространению в странах ЕС теорий заговора и дезинформации о коронавирусе нового типа. При этом примеров он не привел. По его словам, цель подобной дезинформации состоит в том, чтобы "поставить под сомнение авторитет и способность ЕС и стран-членов объединения преодолеть кризис".
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"Мы неоднократно комментировали подобные обвинения официальных лиц ЕС. Мы считаем их не просто беспочвенными, но и недопустимыми, рассматриваем их в качестве нечистоплотных попыток отвлечь внимание собственной общественности от испытываемых странами ЕС внутренних трудностей в борьбе с пандемией. Подобные выпады в адрес России выглядят особенно цинично на фоне доказанной делом готовности России объединять усилия в борьбе с пандемией со всеми, кто в этом заинтересован, включая отдельные государства-члены ЕС", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она подчеркнула, что это не просто решимость и желание, это конкретный практический опыт, который уже имеется у России.
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Официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия, как и многие другие страны, сталкивается с проявлениями захватившей медийное пространство инфодемией: речь идет "о предвзятых публикациях, непроверенных сведениях, откровенно фейковых новостях, которые касаются эпидемиологической ситуации в нашей стране".
"Рассчитываем, что здравомыслие и корректное отношение возобладает и ЕС прекратит распространение бездоказательных антироссийских мифов, которые осложняют и без того непростое состояние наших отношений", - подытожила Захарова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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