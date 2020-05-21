МИД назвал обвинения со стороны ЕС в дезинформации по COVID-19 циничными

"Мы неоднократно комментировали подобные обвинения официальных лиц ЕС. Мы считаем их не просто беспочвенными, но и недопустимыми, рассматриваем их в качестве нечистоплотных попыток отвлечь внимание собственной общественности от испытываемых странами ЕС внутренних трудностей в борьбе с пандемией. Подобные выпады в адрес России выглядят особенно цинично на фоне доказанной делом готовности России объединять усилия в борьбе с пандемией со всеми, кто в этом заинтересован, включая отдельные государства-члены ЕС", - сказала Захарова на брифинге в четверг.