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2020-05-21T16:22
https://ria.ru/20200521/1571793916.html
СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве школьницы под Тамбовом
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РИА Новости

СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве школьницы под Тамбовом

16:22 21.05.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Следствие в Тамбовской области предъявило местному жителю обвинение в убийстве возвращавшейся с дискотеки школьницы, тело которой нашли закопанным в лесу, сообщает управление СК РФ по региону.
По данным следствия, вечером 7 марта этого года девочка ушла на дискотеку в дом культуры села Бокино Тамбовского района и домой не вернулась. Были организованы поиски школьницы, следователи по факту ее безвестного исчезновения возбудили дело об убийстве. Тело нашли 11 марта закопанным в лесу Котовска.
По подозрению в причастности к исчезновению школьницы был задержан 35-летний житель Котовска. Первоначально подозреваемый в ходе следствия сообщил, что сбил девочку и, испугавшись, решил скрыть тело. По его словам, он погрузил тело в автомобиль, "вывез к водоему и сбросил в воду". Суд арестовал мужчину на два месяца.
"Следственными органами 35-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 7 марта обвиняемый, проезжая на KIA Ceed по одной из улиц села Бокино, увидел 13-летнюю девочку.
"Предполагая, что девочка откажется поехать с ним, мужчина ударил ее по голове монтировкой, поместил в автомобиль и отвез в безлюдное место. Там, применив физическую силу для подавления сопротивления, он совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, после чего задушил ее проводом зарядного устройства", - сообщает следствие.
По его данным, сейчас обвиняемый отказывается от дачи показаний. Ему назначена комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза.
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Следственный комитет России (СК РФ)Тамбовская областьКотовскТамбовский районПроисшествия
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