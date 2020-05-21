СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве школьницы под Тамбовом

ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Следствие в Следствие в Тамбовской области предъявило местному жителю обвинение в убийстве возвращавшейся с дискотеки школьницы, тело которой нашли закопанным в лесу, сообщает управление СК РФ по региону.

По данным следствия, вечером 7 марта этого года девочка ушла на дискотеку в дом культуры села Бокино Тамбовского района и домой не вернулась. Были организованы поиски школьницы, следователи по факту ее безвестного исчезновения возбудили дело об убийстве. Тело нашли 11 марта закопанным в лесу Котовска

По подозрению в причастности к исчезновению школьницы был задержан 35-летний житель Котовска. Первоначально подозреваемый в ходе следствия сообщил, что сбил девочку и, испугавшись, решил скрыть тело. По его словам, он погрузил тело в автомобиль, "вывез к водоему и сбросил в воду". Суд арестовал мужчину на два месяца.

"Следственными органами 35-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 7 марта обвиняемый, проезжая на KIA Ceed по одной из улиц села Бокино, увидел 13-летнюю девочку.

"Предполагая, что девочка откажется поехать с ним, мужчина ударил ее по голове монтировкой, поместил в автомобиль и отвез в безлюдное место. Там, применив физическую силу для подавления сопротивления, он совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, после чего задушил ее проводом зарядного устройства", - сообщает следствие.