Уровень воды в московских водоемах снизился из-за недостатка осадков

"В социальных сетях москвичи интересуются, почему обмелел Радужный пруд в Кусково. Одной из основных причин снижения уровня воды в городских водоемах является снижение объемов атмосферного питания, произошедшего из-за очень низкого в 2019 и 2020 году объема выпавших осадков. Годовое количество осадков более, чем на 20% ниже нормы и стало минимальным с 2015 года. В настоящее время обмеление по данной причине наблюдается по всем водным объектам в регионе", - говорится в сообщении.