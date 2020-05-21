Уровень воды в московских водоемах снизился из-за недостатка осадков

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Уровень воды в московских водоемах снизился из-за очень низкого в 2019 и 2020 году объема выпавших осадков, их выпало более чем на 20% ниже нормы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в Facebook.
"В социальных сетях москвичи интересуются, почему обмелел Радужный пруд в Кусково. Одной из основных причин снижения уровня воды в городских водоемах является снижение объемов атмосферного питания, произошедшего из-за очень низкого в 2019 и 2020 году объема выпавших осадков. Годовое количество осадков более, чем на 20% ниже нормы и стало минимальным с 2015 года. В настоящее время обмеление по данной причине наблюдается по всем водным объектам в регионе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Радужные пруды в настоящее время находятся в стадии постановки на баланс для дальнейшего содержания ГУП "Мосводосток".