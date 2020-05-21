Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-05-21T16:21
https://ria.ru/20200521/1571793788.html
Уровень воды в московских водоемах снизился из-за недостатка осадков
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40881/61/408816193_0:367:2988:2048_1036x0_80_0_0_193c19255e107173be831abb54c0933a.jpg
РИА Новости

Уровень воды в московских водоемах снизился из-за недостатка осадков

16:21 21.05.2020
48
© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкСадовническая набережная
Садовническая набережная
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Уровень воды в московских водоемах снизился из-за очень низкого в 2019 и 2020 году объема выпавших осадков, их выпало более чем на 20% ниже нормы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в Facebook.
"В социальных сетях москвичи интересуются, почему обмелел Радужный пруд в Кусково. Одной из основных причин снижения уровня воды в городских водоемах является снижение объемов атмосферного питания, произошедшего из-за очень низкого в 2019 и 2020 году объема выпавших осадков. Годовое количество осадков более, чем на 20% ниже нормы и стало минимальным с 2015 года. В настоящее время обмеление по данной причине наблюдается по всем водным объектам в регионе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Радужные пруды в настоящее время находятся в стадии постановки на баланс для дальнейшего содержания ГУП "Мосводосток".
000100
Обсудить 0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокОбщество
Рекомендуем
Бурый медведь
В Ярославской области к людям вышел второй за неделю медведь
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом в Японии
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Договор по открытому небу
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили архив о Второй мировой войне
Автомобиль Isuzu D-Max
Isuzu отзывает в России 583 пикапа D-Max
Скриншот видео, где молодой человек из Иркутска убегает от росгвардейца в обсерваторе Сочи
Убегавший от росгвардейцев в обсерваторе не будет обжаловать наказание
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Эксперты оценили вероятность продления США договора СНВ-3
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Ученые: США могли предотвратить более 50 тысяч смертей от COVID-19
Фенеки в подмосковном центре передержки животных
Дикие, но симпатичные. Истории экзотических животных в Москве
Река Мзымта
В Сочи росгвардейцы спасли тонувшую в реке девушку
Судно Экопатруль
Судно экологического контроля начало патрулирование акватории реки Москвы
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Роспотребнадзор назвал ограничения для поездок детей в летние лагеря
Коронавирус COVID-19
Ученые рассказали о влиянии коронавируса на нейроны мозга
Руины города Вязьмы после боев за освобождение от немецко-фашистских захватчиков
Зверства нацистов на Смоленщине: отрезали уши и давили танками
Реконструкция газопровода в Москве
В Москве началась реконструкция газопровода "Кутузовский"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:12Константина Эрнста номинировали в совет директоров МТС
21:09Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
21:05Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
Лента новостейМолния