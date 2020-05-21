Техлабораторию Фонда капремонта Липецкой области откроют в июле

По его словам, это первый подобный опыт формирования кадров в России. Власти региона рассчитывают, что принцип работы студенческого сообщества на базе фонда капремонта даст возможность молодым специалистам понять специфику капитального ремонта домов, реализовать новые подходы к оценке технического состояния домов с использованием инновационных материалов и создать единую базу многоквартирных домов региона. Кроме этого, работа в лаборатории позволит повысить уровень образования молодых специалистов и в будущем готовить кадры не только для фонда капремонта, но и для жилищно-коммунальной сферы в целом.