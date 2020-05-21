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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-05-21T14:28
https://ria.ru/20200521/1571784925.html
Техлабораторию Фонда капремонта Липецкой области откроют в июле
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РИА Новости

Техлабораторию Фонда капремонта Липецкой области откроют в июле

14:28 21.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 21 мая – РИА Новости. Студенты технических учебных заведений Липецкой области и других регионов страны станут основными кадрами технической лаборатории фонда капремонта, который откроется в регионе в июле этого года, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
По его словам, это первый подобный опыт формирования кадров в России. Власти региона рассчитывают, что принцип работы студенческого сообщества на базе фонда капремонта даст возможность молодым специалистам понять специфику капитального ремонта домов, реализовать новые подходы к оценке технического состояния домов с использованием инновационных материалов и создать единую базу многоквартирных домов региона. Кроме этого, работа в лаборатории позволит повысить уровень образования молодых специалистов и в будущем готовить кадры не только для фонда капремонта, но и для жилищно-коммунальной сферы в целом.
Конкурс уже объявлен на региональном сайте фонда капитального ремонта. Его участники могут выбрать одно из направлений: экспертиза, проектирование, энергоэффективность, материалы и технологии, инновации в капитальном ремонте.
"Мы уверены, что участие в конкурсе и работа в технической лаборатории станут отличным стартом для молодых специалистов не только Липецкой области, но и других регионов. Для этого ведем активную информационную работу с различными вузами страны", - сказал Артамонов.
Он добавил, что техническая лаборатория начнет свою работу в июле этого года, после подведения итогов конкурса. Заявки принимаются до 30 мая 2020. Результаты конкурса будут объявлены 1 июля 2020 года.
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