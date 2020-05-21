В Воронежской области число излечившихся от коронавируса достигло 837

"Воронежская область, 14.00, четверг, 21 мая. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтвержденным диагнозом: 1307. Умерли: 16. Выздоровели: 837", - говорится в сообщении.

В настоящий момент в области в больницах изолированы 866 пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на инфекцию, под наблюдением на дому находятся 2247 человек.