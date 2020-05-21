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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T14:27
https://ria.ru/20200521/1571784812.html
В Воронежской области число излечившихся от коронавируса достигло 837
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В Воронежской области число излечившихся от коронавируса достигло 837

14:27 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Около 80 человек в Воронежской области за сутки выздоровели после коронавирусной инфекции, общее число победивших болезнь выросло до 837, сообщает правительство региона.
"Воронежская область, 14.00, четверг, 21 мая. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтвержденным диагнозом: 1307. Умерли: 16. Выздоровели: 837", - говорится в сообщении.
В настоящий момент в области в больницах изолированы 866 пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на инфекцию, под наблюдением на дому находятся 2247 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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