Подмосковная прокуратура проверит данные о выписанном пациенте с COVID-19

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после публикации в интернете информации о выписанном из областной обсервации пенсионере с коронавирусом и деменцией, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура Московской области организовала проверку информации о возможном ненадлежащем оказании медицинских услуг 83-летнему пенсионеру. Из сообщений следует, что сотрудники подмосковной обсервации "Боровое" выписали пожилого человека, проходившего лечение от коронавирусной инфекции, и отвезли на вокзал в Павловском Посаде. Также в публикации отмечается, что мужчина страдает деменцией", - говорится в сообщении.
Спустя несколько часов почувствовавшего себя плохо пенсионера доставили в медицинское учреждение. Взятый у него анализ на коронавирус дал положительный результат. В настоящее время пенсионер проходит лечение.
"В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, установлены причины и условия произошедшего", - уточнили в прокуратуре.
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