Власти Подмосковья проинспектировали строящийся выезд из Трехгорки

"В настоящий момент в рамках строительства автодороги ведется устройство фундаментов и свай под опоры путепровода через Северный обход. В конце августа строители приступят к укрупнительной сборке и монтажу пролетного строения. Протяженность путепровода составит 94,8 м. Также продолжаются работы по устройству земляного полотна основного хода дороги и выносу инженерных коммуникаций"- отметил Кучеров.