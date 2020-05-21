Власти Подмосковья проинспектировали строящийся выезд из Трехгорки

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Кучеров совместно с главой городского округа Одинцово Андреем Ивановым проинспектировали ход строительства путепровода на автодороге Рублевский проезд, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Строительство нового выхода на МКАД реализуется по поручению губернатора Московской области, которое он дал во время обращения к жителям в феврале 2018 года. Новая автодорога должна снизить поток транзитного транспорта в Немчиновке и Ромашково, обеспечит выезд из мкр-на Трехгорка на Серверный обход Одинцова в сторону Москвы.
"В настоящий момент в рамках строительства автодороги ведется устройство фундаментов и свай под опоры путепровода через Северный обход. В конце августа строители приступят к укрупнительной сборке и монтажу пролетного строения. Протяженность путепровода составит 94,8 м. Также продолжаются работы по устройству земляного полотна основного хода дороги и выносу инженерных коммуникаций"- отметил Кучеров.
Он добавил, что общая протяженность новой автодороги дороги с подходами составит 4,2 километра. На дороге планируется установить шумозащитные экраны и наружное освещение. Перспективная пропускная способность составит 20 тысяч автомобилей в сутки. Окончание основных работ запланировано на IV квартал 2020 года.