Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-05-21T13:59
https://ria.ru/20200521/1571782249.html
Власти Подмосковья проинспектировали строящийся выезд из Трехгорки
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441520_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_9759e9d58fa5a1e4b6249fb531c723c1.jpg
РИА Новости

Власти Подмосковья проинспектировали строящийся выезд из Трехгорки

13:59 21.05.2020
32
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСтроительство дороги
Строительство дороги
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Кучеров совместно с главой городского округа Одинцово Андреем Ивановым проинспектировали ход строительства путепровода на автодороге Рублевский проезд, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Строительство нового выхода на МКАД реализуется по поручению губернатора Московской области, которое он дал во время обращения к жителям в феврале 2018 года. Новая автодорога должна снизить поток транзитного транспорта в Немчиновке и Ромашково, обеспечит выезд из мкр-на Трехгорка на Серверный обход Одинцова в сторону Москвы.
"В настоящий момент в рамках строительства автодороги ведется устройство фундаментов и свай под опоры путепровода через Северный обход. В конце августа строители приступят к укрупнительной сборке и монтажу пролетного строения. Протяженность путепровода составит 94,8 м. Также продолжаются работы по устройству земляного полотна основного хода дороги и выносу инженерных коммуникаций"- отметил Кучеров.
Он добавил, что общая протяженность новой автодороги дороги с подходами составит 4,2 километра. На дороге планируется установить шумозащитные экраны и наружное освещение. Перспективная пропускная способность составит 20 тысяч автомобилей в сутки. Окончание основных работ запланировано на IV квартал 2020 года.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Вчера, 16:03Новости Подмосковья
Воробьев заявил, что с/х работы в Подмосковье идут в графике
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Договор по открытому небу
Волонтеры движения Мы вместе доставляют продукты для пенсионеров, находящихся в группе риска из-за распространения коронавирусной инфекции
Кастюкевич: если человеку не на кого рассчитывать, берем над ним шефство
Реконструкция газопровода в Москве
В Москве началась реконструкция газопровода "Кутузовский"
Салехард
В Салехарде начали выдачу жилищных сертификатов бюджетникам
Здание Государственной Думы РФ
Госдума отменила пленарное заседание 26 мая
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Глава МЧС поздравил Шойгу с юбилеем
Экран ноутбука
Москвичей предупредили о мошенниках, копирующих сайты госорганов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев заявил, что с/х работы в Подмосковье идут в графике
Фонарный столб с объявлениями
Свыше 300 незаконных баннеров убрали в Подмосковье с начала года
Пассажир стоит возле остановки общественного транспорта
Число пассажиров в подмосковном транспорте упало на 74% с марта
Обводнение торфяников
В Подмосковье торфяники подготовили к пожароопасному сезону
Сев ячменя
Подмосковный Зарайск лидирует по севу яровых культур
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх соболезнует в связи со смертью старейшего священника Москвы
Раздельный сбор мусора
Производство оборудования для мусоросортировки запустят в Подмосковье
Мадрид, Испания
Испания может создать "коридоры безопасности" для иностранных туристов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп сообщил о выходе США из Договора по открытому небу из-за России
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
Лента новостейМолния