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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T12:54
https://ria.ru/20200521/1571778218.html
В Белоруссии за сутки выявили 945 новых случаев коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_0:86:3072:1814_1036x0_80_0_0_d018ede8634fe126ee6ca929648ab48b.jpg
РИА Новости

В Белоруссии за сутки выявили 945 новых случаев коронавируса

12:54 21.05.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минск
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минск. Архивное фото
МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 945, до 33371, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 185, сообщила в четверг пресс-служба минздрава республики.
В Белоруссии на среду число выявленных случаев инфицирования COVID-19 составляло 32426, в том числе минздрав сообщал о 179 умерших. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал плюс 973 человека.
"Зарегистрирован 33371 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 403236 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 185 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 12057 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя. Он предположил, что пока республика окончательно не уйдет от ситуации с коронавирусом, еще месяц ей придется "барахтаться".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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