В Белоруссии за сутки выявили 945 новых случаев коронавируса

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минск. Архивное фото

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минск

© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минск

МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 945, до 33371, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 185, сообщила в четверг пресс-служба минздрава республики.

В Белоруссии на среду число выявленных случаев инфицирования COVID-19 составляло 32426, в том числе минздрав сообщал о 179 умерших. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал плюс 973 человека.

"Зарегистрирован 33371 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 403236 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 185 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 12057 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя. Он предположил, что пока республика окончательно не уйдет от ситуации с коронавирусом, еще месяц ей придется "барахтаться".