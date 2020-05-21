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В ГД работают над ужесточением наказания за утечку персональных данных
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РИА Новости

В ГД работают над ужесточением наказания за утечку персональных данных

12:50 21.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике разрабатывает поправки в законодательство, касающиеся ужесточения ответственности за утечку персональных данных, сообщил глава комитета Александр Хинштейн.
Об этом депутат сказал на пленарном заседании Госдумы во время обсуждения проекта о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ. Согласно проекту, использование регистра для государственных и муниципальных органов будет необязательным до 2023 года.
"Мы считаем необходимым начать работу и приступили к ней по внесению изменений в законодательство по ужесточению ответственности за хранение информации, персональных и иных данных, в том числе по ужесточению ответственности за утечку, с тем, чтобы до 2023 года, когда система заработает, у государства был четко определен механизм ответственности за любые действия", - заявил Хинштейн.
Кибербезопасность
18 мая, 15:49
За утечку персональных данных надо ввести жесткие меры, считает эксперт
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Госдума РФАлександр ХинштейнБезопасностьОбщество
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