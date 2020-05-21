В ГД работают над ужесточением наказания за утечку персональных данных

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике разрабатывает поправки в законодательство, касающиеся ужесточения ответственности за утечку персональных данных, сообщил глава комитета Александр Хинштейн.
Об этом депутат сказал на пленарном заседании Госдумы во время обсуждения проекта о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ. Согласно проекту, использование регистра для государственных и муниципальных органов будет необязательным до 2023 года.
"Мы считаем необходимым начать работу и приступили к ней по внесению изменений в законодательство по ужесточению ответственности за хранение информации, персональных и иных данных, в том числе по ужесточению ответственности за утечку, с тем, чтобы до 2023 года, когда система заработает, у государства был четко определен механизм ответственности за любые действия", - заявил Хинштейн.