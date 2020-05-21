Число заболевших COVID-19 в Бельгии с середины марта превысило 56 тысяч

По имеющейся информации, за последние 24 часа скончались 37 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне сообщалось о 42 летальных случаях), общее число умерших составляет 9 186. Госпитализирован 71 заболевший, в отделениях интенсивной терапии находятся 277 пациентов (против 313 накануне), более 140 выздоровевших покинули больницы.

С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. открылись все магазины, а также уличные торговые точки. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно c 8 июня.