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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T12:51
https://ria.ru/20200521/1571777981.html
Число заболевших COVID-19 в Бельгии с середины марта превысило 56 тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570667131_0:332:3048:2048_1036x0_80_0_0_e2487fdc618cf2408686aaf38e9faaf6.jpg
РИА Новости

Число заболевших COVID-19 в Бельгии с середины марта превысило 56 тысяч

12:51 21.05.2020
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© REUTERS / Francois LenoirВрачи в отделение для пациентов, страдающих симптомами коронавирусной инфекции в Брюсселе
Врачи в отделение для пациентов, страдающих симптомами коронавирусной инфекции в Брюсселе
© REUTERS / Francois Lenoir
БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Бельгии за минувшие сутки составило 252 (накануне сообщалось о 192 заболевших), общее число заражений с начала вспышки в середине марта составляет на сегодняшний день 56 235, сообщили в четверг в кризисном штабе бельгийского министерства здравоохранения.
По имеющейся информации, за последние 24 часа скончались 37 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне сообщалось о 42 летальных случаях), общее число умерших составляет 9 186. Госпитализирован 71 заболевший, в отделениях интенсивной терапии находятся 277 пациентов (против 313 накануне), более 140 выздоровевших покинули больницы.
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С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. открылись все магазины, а также уличные торговые точки. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно c 8 июня.
Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.
Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась устойчивая тенденция на постепенное сокращение числа заражений и смертей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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