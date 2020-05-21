Медведев уверен, что пандемия даст толчок новой технологической революции

"У меня нет никаких сомнений, что то, что сейчас произошло, даст толчок новой технологической революции. Это вынужденный толчок, но человечество неоднократно проходило через такие преобразования, которые были созданы или которые были генерированы теми или иными кризисами, и в том числе пандемиями", - сказал Медведев в ходе онлайн-конференции Startup Village.