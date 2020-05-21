Медведев уверен, что пандемия даст толчок новой технологической революции

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что пандемия коронавируса даст толчок новой технологической революции в мире.
"У меня нет никаких сомнений, что то, что сейчас произошло, даст толчок новой технологической революции. Это вынужденный толчок, но человечество неоднократно проходило через такие преобразования, которые были созданы или которые были генерированы теми или иными кризисами, и в том числе пандемиями", - сказал Медведев в ходе онлайн-конференции Startup Village.
По его словам, любой кризис ведет к новым научным разработкам - так, к примеру, после Первой мировой войны человечество изобрело антибиотики, то же, считает Медведев, случится и после пандемии COVID-19.
"Уверен, что и эта пандемия создаст возможности по производству новых лекарств, новых препаратов, новых научных разработок в этой сфере. Все над этим сейчас работают, мы тоже работаем - у нас около 15 платформ специально для этих целей создано, которые занимаются лекарствами, и около 50 препаратов в настоящий момент находится в разработке", - добавил он.
По словам Медведева, аналогичная работа ведется всеми странами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.