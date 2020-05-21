СК проверит данные о невыплате компенсаций медикам в Хабаровске и ЕАО

"Организованы доследственные проверки по обращениям граждан и в сети интернет о полных или частичных невыплатах денежных средств медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом. Такие обращения поступили в Комсомольске-на-Амуре, Индустриальном, Краснофлотском и Кировском районах Хабаровска, Биробиджане Еврейской автономной области", - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу власти Хабаровского края сообщили, что все выплаты медицинским работникам были произведены 8 мая, за счет федеральных и краевых средств за апрель медикам начислили почти 100 миллионов рублей. Стимулирующие выплаты получили 3,56 тысячи сотрудников лечебных учреждений. Позже, 18 мая, они заявили, что произведут перерасчет и доплатят в ближайшие дни врачам и персоналу скорой помощи. На это дополнительно выделено более 38 миллионов рублей.