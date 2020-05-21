СК проверит данные о невыплате компенсаций медикам в Хабаровске и ЕАО

ХАБАРОВСК, 21 мая – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о невыплате компенсаций медицинским работникам в Хабаровском крае и Еврейской автономной области за работу с COVID-пациентами, сообщает в четверг региональное СУСК РФ.
"Организованы доследственные проверки по обращениям граждан и в сети интернет о полных или частичных невыплатах денежных средств медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом. Такие обращения поступили в Комсомольске-на-Амуре, Индустриальном, Краснофлотском и Кировском районах Хабаровска, Биробиджане Еврейской автономной области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователям предстоит установить размеры задолженностей, обстоятельства нарушений прав медработников и дать им правовую оценку. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.
В свою очередь Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России сообщает, что также начало проверку публикации в социальной сети об отсутствии выплат работникам обсерватора, размещенного в здании санатория-профилактория "Железнодорожник" под Хабаровском. "Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 145.1 УК РФ (невыплата иных установленных законом выплат). В ходе проверки предстоит установить обстоятельства случившегося, дать оценку соблюдению трудовых прав граждан", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что следствие проводит проверку по жалобе сотрудников скорой помощи в Хабаровске на то, что вовремя не получили стимулирующие выплаты за работу с COVID-пациентами.
В минувшую пятницу власти Хабаровского края сообщили, что все выплаты медицинским работникам были произведены 8 мая, за счет федеральных и краевых средств за апрель медикам начислили почти 100 миллионов рублей. Стимулирующие выплаты получили 3,56 тысячи сотрудников лечебных учреждений. Позже, 18 мая, они заявили, что произведут перерасчет и доплатят в ближайшие дни врачам и персоналу скорой помощи. На это дополнительно выделено более 38 миллионов рублей.
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