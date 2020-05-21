В Армении 270 детей заразились коронавирусом

"По состоянию на данный момент коронавирусом в Армении заразились 270 детей в возрасте до 18 лет, лишь у двух из них диагностирована легкая пневмония. Никаких тяжелых случаев", - сказал министр. Он отметил, что армянские врачи сами убедились, что дети переносят коронавирус в легкой форме. Но это, по его словам, не означает, что дети должны игнорировать правила безопасности.