В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом

САМАРА, 21 мая - РИА Новости. Двое мужчин 45 и 48 лет, у которых был диагностирован Двое мужчин 45 и 48 лет, у которых был диагностирован коронавирус , скончались в Самарской области , оба страдали хроническими заболеваниями, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

В четверг федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 127 человек с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.

"Тринадцать человек скончались, в том числе двое мужчин: 48 лет, страдавший болезнями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, и 45 лет, страдавший заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта", - говорится в сообщении.

В Самарской области также выявлены 74 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 55 человек COVID-19 выявили при поступлении с ОРВИ или пневмонией, еще 19 заразились от ранее заболевших.

Всего в Самарской области выявлено 1740 случаев заражения коронавирусом, 485 человек выздоровели.