В Татарстане подтвердили девятый случай смерти пациента с COVID-19

Ранее в регионе скончались 8 человек c коронавирусом.
"В республике подтвержден девятый случай смерти от COVID-19. 11 мая житель Зеленодольского района 1950 года рождения был доставлен бригадой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии. Пациент был госпитализирован в изолятор реанимационного отделения Зеленодольской ЦРБ, подключен к аппарату ИВЛ с тяжелым течением вирусно-бактериальной внебольничной двухсторонней пневмонии. Имел различные хронические заболевания", - говорится в сообщении оперштаба.
Отмечается, что 13 мая в больницу была вызвана бригада реаниматологов РКБ с целью эвакуации больного в госпиталь. "Но, к сожалению, по тяжести состояния вывезти пациента не представилось возможным. В тот же день была констатирована смерть. Диагноз подтвержден в результате проведения патологоанатомической экспертизы", - подчеркивается в сообщении регионального оперштаба
На 21 мая в Татарстане зарегистрировано 2546 случаев COVID-19, 71 из них – за последние сутки. "45 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Казани, 17 – в Набережных Челнах. 1 случай – завозной, 70 – контактные. 24 человека госпитализировано, 47 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания", - отмечается в сообщении.
Выздоровели 1452 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф