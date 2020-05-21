В Татарстане подтвердили девятый случай смерти пациента с COVID-19

"В республике подтвержден девятый случай смерти от COVID-19. 11 мая житель Зеленодольского района 1950 года рождения был доставлен бригадой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии. Пациент был госпитализирован в изолятор реанимационного отделения Зеленодольской ЦРБ, подключен к аппарату ИВЛ с тяжелым течением вирусно-бактериальной внебольничной двухсторонней пневмонии. Имел различные хронические заболевания", - говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что 13 мая в больницу была вызвана бригада реаниматологов РКБ с целью эвакуации больного в госпиталь. "Но, к сожалению, по тяжести состояния вывезти пациента не представилось возможным. В тот же день была констатирована смерть. Диагноз подтвержден в результате проведения патологоанатомической экспертизы", - подчеркивается в сообщении регионального оперштаба