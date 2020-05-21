Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:29
https://ria.ru/20200521/1571772556.html
В Татарстане подтвердили девятый случай смерти пациента с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570568425_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_9e42315e18d81c5f0621c2296aa34985.jpg
РИА Новости

В Татарстане подтвердили девятый случай смерти пациента с COVID-19

11:29 21.05.2020
3285
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. COVID-19 подтвержден посмертно у пожилого мужчины, скончавшегося ранее в больнице в Зеленодольсокм районе Татарстана, это 9-й случай гибели пациента с коронавирусом в регионе, сообщает республиканский оперативный штаб.
Ранее в регионе скончались 8 человек c коронавирусом.
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
18 мая, 14:05Распространение нового коронавируса
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
"В республике подтвержден девятый случай смерти от COVID-19. 11 мая житель Зеленодольского района 1950 года рождения был доставлен бригадой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии. Пациент был госпитализирован в изолятор реанимационного отделения Зеленодольской ЦРБ, подключен к аппарату ИВЛ с тяжелым течением вирусно-бактериальной внебольничной двухсторонней пневмонии. Имел различные хронические заболевания", - говорится в сообщении оперштаба.
Отмечается, что 13 мая в больницу была вызвана бригада реаниматологов РКБ с целью эвакуации больного в госпиталь. "Но, к сожалению, по тяжести состояния вывезти пациента не представилось возможным. В тот же день была констатирована смерть. Диагноз подтвержден в результате проведения патологоанатомической экспертизы", - подчеркивается в сообщении регионального оперштаба
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
17 мая, 01:03Распространение нового коронавируса
Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
На 21 мая в Татарстане зарегистрировано 2546 случаев COVID-19, 71 из них – за последние сутки. "45 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Казани, 17 – в Набережных Челнах. 1 случай – завозной, 70 – контактные. 24 человека госпитализировано, 47 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания", - отмечается в сообщении.
Выздоровели 1452 человека.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Татарстан (Татарстан)КазаньОбщество
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Группа Little Big сообщила о новом достижении
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Кремлевская набережная и Московский Кремль
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС
Диск с заданиями Единого государственного экзамена
Названы даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Танк Т-72
Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72
Прохожие в центре Москвы
Москва находится в начале фазы стабилизации по COVID-19, заявили в ВОЗ
Яблоко и сантиметр в холодильнике
Сбросивший 25 килограммов за полгода мужчина раскрыл секрет похудения
Автомобиль Toyota Camry
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
Лента новостейМолния