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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:28
https://ria.ru/20200521/1571772491.html
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1800
https://cdn24.img.ria.ru/images/150495/36/1504953670_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_239d5eea775b80eefb189a2a9ec50d5f.jpg
РИА Новости

В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1800

11:28 21.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТаллин
Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Таллин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 21 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на шесть, достигнув 1,8 тысячи, сообщил в четверг республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1800 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 73 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 37 пациентов, из них двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 64 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстонии с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления будут вводиться постепенно в несколько этапов, сообщило ранее правительство республики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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