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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:24
https://ria.ru/20200521/1571772166.html
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132523_0:239:3072:1967_1036x0_80_0_0_b887006fae546ef3231e3743866321ca.jpg
РИА Новости

Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

11:24 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет, 8,5% среди них - дети, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице подтверждено 2913 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 155 219 случаев коронавируса.
"42,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,4% – от 46 до 65 лет, 9,9% - от 66 до 79 лет, еще 5,7% – старше 80 лет. Также 8,5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением",- говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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