Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет, 8,5% среди них - дети, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице подтверждено 2913 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 155 219 случаев коронавируса.
"42,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,4% – от 46 до 65 лет, 9,9% - от 66 до 79 лет, еще 5,7% – старше 80 лет. Также 8,5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением",- говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.