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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:13
https://ria.ru/20200521/1571771518.html
В Мурманске за сутки выявили 52 случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172522_0:216:3136:1980_1036x0_80_0_0_928435b4c30689f13b56020087d272cf.jpg
РИА Новости

В Мурманске за сутки выявили 52 случая заражения коронавирусом

11:13 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник . Архивное фото
МУРМАНСК, 21 мая – РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавируса в Мурманской области за последние сутки увеличилось на 67, причем впервые число инфицированных в Мурманске (52 человека) превысило количество заразившихся в вахтовом поселке в Белокаменке, где ранее был основной очаг в регионе, сообщили в оперштабе.
"По состоянию на 10.30 21 мая в Мурманской области выявлено 67 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 2781. 2255 на стройплощадке в Белокаменке (+10), 526 на остальной территории Мурманской области (+57)", - говорится в сообщении.
При этом, согласно данным штаба, в самом Мурманске, где ранее выявлялись одиночные случаи заражения, прирост за сутки составил 52 человека. Отдельные случаи есть в других районах области.
Сообщается, что 1496 пациентов выздоровели, 1278 человек находятся на лечении, семь человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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