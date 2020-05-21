В Мурманске за сутки выявили 52 случая заражения коронавирусом

"По состоянию на 10.30 21 мая в Мурманской области выявлено 67 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 2781. 2255 на стройплощадке в Белокаменке (+10), 526 на остальной территории Мурманской области (+57)", - говорится в сообщении.

При этом, согласно данным штаба, в самом Мурманске, где ранее выявлялись одиночные случаи заражения, прирост за сутки составил 52 человека. Отдельные случаи есть в других районах области.