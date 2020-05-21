В Мурманске за сутки выявили 52 случая заражения коронавирусом

МУРМАНСК, 21 мая – РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавируса в Мурманской области за последние сутки увеличилось на 67, причем впервые число инфицированных в Мурманске (52 человека) превысило количество заразившихся в вахтовом поселке в Белокаменке, где ранее был основной очаг в регионе, сообщили в оперштабе.
"По состоянию на 10.30 21 мая в Мурманской области выявлено 67 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 2781. 2255 на стройплощадке в Белокаменке (+10), 526 на остальной территории Мурманской области (+57)", - говорится в сообщении.
При этом, согласно данным штаба, в самом Мурманске, где ранее выявлялись одиночные случаи заражения, прирост за сутки составил 52 человека. Отдельные случаи есть в других районах области.
Сообщается, что 1496 пациентов выздоровели, 1278 человек находятся на лечении, семь человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.