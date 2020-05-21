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2020-05-21T11:12
https://ria.ru/20200521/1571771024.html
Борисов рассказал о выполнении гособоронзаказа в условиях пандемии
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РИА Новости

Борисов рассказал о выполнении гособоронзаказа в условиях пандемии

11:05 21.05.2020 (обновлено: 11:12 21.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Реализация гособоронзаказа в 2020 году, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, идет успешнее, чем в аналогичный период прошлого года, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов.
"В целом ситуацию с выполнением государственного оборонного заказа даже в новых реалиях можно назвать стабильной. Уровень контрактации и кассовое исполнение в этом году чуть выше, чем в 2019-м", - сказал он.
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По словам Борисова, руководители интегрированных структур ОПК с учетом обстановки в регионах и важности производственных задач принимают все необходимые меры как для сохранения жизни и здоровья сотрудников, так и для обеспечения непрерывности производства. "Мониторинг организаций ОПК, в том числе их финансово-экономического состояния, проводится ежедневно", - сказал он.
Вице-премьер сообщил, что практически все задействованные в производстве рабочие предприятий оборонки продолжали в период самоизоляции трудиться. "На удалёнку перевели только сотрудников старше 65 лет и тех, кто мог работать дистанционно. По мере снятия регионами ограничений, сектор ОПК будет переводиться в обычный режим", - сказал Борисов.
Читайте полный текст интервью Юрия Борисова >>
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