В московском метро появятся стикеры, показывающие более свободный вагон

"Обычно пассажиры при поездке выбирают наиболее удобные вагоны для выхода или пересадки. Из-за этого поезда прибывают на станции наполненными неравномерно. Мы решили подсказать, какие из вагонов по статистике более свободны. На платформах 30 станций теперь размещены напольные информационные стикеры", - приводятся в сообщении слова руководителя транспортного комплекса Максима Ликсутова.