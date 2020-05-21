В московском метро появятся стикеры, показывающие более свободный вагон

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Напольные стикеры, показывающие более свободный вагон, появились на 30 станциях метро Москвы, сообщается в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта Москвы.
"Обычно пассажиры при поездке выбирают наиболее удобные вагоны для выхода или пересадки. Из-за этого поезда прибывают на станции наполненными неравномерно. Мы решили подсказать, какие из вагонов по статистике более свободны. На платформах 30 станций теперь размещены напольные информационные стикеры", - приводятся в сообщении слова руководителя транспортного комплекса Максима Ликсутова.
По его словам, это дополнительно поможет соблюдать социальную дистанцию, наряду с другими мерами профилактики коронавируса – обязательным ношением масок и перчаток.
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