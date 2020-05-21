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2020-05-21T10:59
https://ria.ru/20200521/1571770585.html
В московском метро появятся стикеры, показывающие более свободный вагон
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571600064_0:182:3070:1908_1036x0_80_0_0_3808238a13cd95108cfecafb9b6acfbd.jpg
РИА Новости

В московском метро появятся стикеры, показывающие более свободный вагон

10:59 21.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры в поезде метро в Москве
Пассажиры в поезде метро в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пассажиры в поезде метро в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Напольные стикеры, показывающие более свободный вагон, появились на 30 станциях метро Москвы, сообщается в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта Москвы.
"Обычно пассажиры при поездке выбирают наиболее удобные вагоны для выхода или пересадки. Из-за этого поезда прибывают на станции наполненными неравномерно. Мы решили подсказать, какие из вагонов по статистике более свободны. На платформах 30 станций теперь размещены напольные информационные стикеры", - приводятся в сообщении слова руководителя транспортного комплекса Максима Ликсутова.
По его словам, это дополнительно поможет соблюдать социальную дистанцию, наряду с другими мерами профилактики коронавируса – обязательным ношением масок и перчаток.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковский метрополитенОбщество
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