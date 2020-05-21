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2020-05-21T17:40
https://ria.ru/20200521/1571769965.html
В Дагестан прибыла вторая группа спасательного центра МЧС
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РИА Новости

В Дагестан прибыла вторая группа спасательного центра МЧС

10:50 21.05.2020 (обновлено: 17:40 21.05.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФДезинфекция в Республике Дагестан
Дезинфекция в Республике Дагестан
© РИА Новости / МЧС РФ
МАХАЧКАЛА, 21 мая - РИА Новости. Вторая группа спасательного центра МЧС из подмосковного Ногинска прибыла в Дагестан для санобработки объектов, сообщает пресс-служба ГУМЧС по республике.
Ранее ведомство сообщило, что спецтехника и специалисты МЧС из Ростова-на-Дону и Ногинска после поручения президента РФ Владимира Путина выдвинулись в Дагестан для проведения масштабной дезинфекции соцобъектов. Общая численность группировки составит 140 человек и 26 единиц техники. В среду Донской спасательный центр приступил к дезинфекции объектов в дагестанском Хасавюрте и Кизляре.
"Группировка Ногинского спасательного центра МЧС России в количестве 80 человек и 14 единиц техники прибыла в республику Дагестан для проведения дезинфекции в населенных пунктах республики. Прибывших специалистов МЧС встретил начальник главного управления МЧС России по республике Дагестан Нариман Казимагамедов", - говорится в релизе.
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Сотрудники и техника Донского спасательного центра МЧС России, направленные в Дагестан для дезинфекции
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинКизлярРостов-на-ДонуНогинскПроисшествия
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