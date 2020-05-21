В Дагестан прибыла вторая группа спасательного центра МЧС

"Группировка Ногинского спасательного центра МЧС России в количестве 80 человек и 14 единиц техники прибыла в республику Дагестан для проведения дезинфекции в населенных пунктах республики. Прибывших специалистов МЧС встретил начальник главного управления МЧС России по республике Дагестан Нариман Казимагамедов", - говорится в релизе.