В Дагестан прибыла вторая группа спасательного центра МЧС

МАХАЧКАЛА, 21 мая - РИА Новости. Вторая группа спасательного центра МЧС из подмосковного Ногинска прибыла в Дагестан для санобработки объектов, сообщает пресс-служба ГУМЧС по республике.
Ранее ведомство сообщило, что спецтехника и специалисты МЧС из Ростова-на-Дону и Ногинска после поручения президента РФ Владимира Путина выдвинулись в Дагестан для проведения масштабной дезинфекции соцобъектов. Общая численность группировки составит 140 человек и 26 единиц техники. В среду Донской спасательный центр приступил к дезинфекции объектов в дагестанском Хасавюрте и Кизляре.
"Группировка Ногинского спасательного центра МЧС России в количестве 80 человек и 14 единиц техники прибыла в республику Дагестан для проведения дезинфекции в населенных пунктах республики. Прибывших специалистов МЧС встретил начальник главного управления МЧС России по республике Дагестан Нариман Казимагамедов", - говорится в релизе.
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