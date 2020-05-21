В Липецкой области число заболевших COVID-19 выросло до 1439

ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 62, общее количество заболевших составило 1439, сообщила администрация региона.
"Еще у 62 человек в регионе диагностирован COVID-19. Всего на территории Липецкой области выявлено 1439 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
В регионе 382 человека с подтвержденным COVID-19 выздоровели, четверо пациентов скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.