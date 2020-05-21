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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T10:30
https://ria.ru/20200521/1571768611.html
В Липецкой области число заболевших COVID-19 выросло до 1439
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571747210_0:0:3105:1748_1036x0_80_0_0_10aa7d947b37276100526d3d803920f6.jpg
РИА Новости

В Липецкой области число заболевших COVID-19 выросло до 1439

10:30 21.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач в защитном костюме
Врач в защитном костюме
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Врач в защитном костюме. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 62, общее количество заболевших составило 1439, сообщила администрация региона.
"Еще у 62 человек в регионе диагностирован COVID-19. Всего на территории Липецкой области выявлено 1439 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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В регионе 382 человека с подтвержденным COVID-19 выздоровели, четверо пациентов скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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