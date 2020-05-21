Источник: Россия контактирует с США по ближневосточному урегулированию

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва находится в контакте с США по ближневосточному урегулированию, но никаких двухсторонних очных саммитов не планируется, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в МИД РФ.
"Никаких двусторонних саммитов не планируется. Мы находимся в многочисленных контактах - двусторонних, трехсторонних, четырехсторонних со многими участниками, с европейцами, с американцами в том числе есть контакт, но о каком-либо саммите речь не идет", - сказал собеседник агентства.
"Тем более, что сейчас и встречаться нельзя", - добавил он.
Источник напомнил, что ранее состоялся "большой телефонный разговор" спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова и спецпосланника Белого дома по ближневосточному урегулированию Ави Берковица.
"Стороны договорились, что продолжат контакты, может, он (контакт - ред.) состоится в ближайшие дни", - сказал собеседник РИА Новости.
Ранее глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли.