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2020-05-21T10:16
https://ria.ru/20200521/1571768091.html
Источник: Россия контактирует с США по ближневосточному урегулированию
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РИА Новости

Источник: Россия контактирует с США по ближневосточному урегулированию

10:16 21.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва находится в контакте с США по ближневосточному урегулированию, но никаких двухсторонних очных саммитов не планируется, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в МИД РФ.
"Никаких двусторонних саммитов не планируется. Мы находимся в многочисленных контактах - двусторонних, трехсторонних, четырехсторонних со многими участниками, с европейцами, с американцами в том числе есть контакт, но о каком-либо саммите речь не идет", - сказал собеседник агентства.
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
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Помпео прокомментировал выход Палестины из соглашений с США и Израилем
"Тем более, что сейчас и встречаться нельзя", - добавил он.
Источник напомнил, что ранее состоялся "большой телефонный разговор" спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова и спецпосланника Белого дома по ближневосточному урегулированию Ави Берковица.
"Стороны договорились, что продолжат контакты, может, он (контакт - ред.) состоится в ближайшие дни", - сказал собеседник РИА Новости.
Ранее глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли.
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Политолог прокомментировал выход Палестины из соглашений с Израилем
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Махмуд АббасПалестинаСШАИзраильВ мире
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