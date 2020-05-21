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2020-05-21T10:11
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В Мурманской области проверят данные об отказах в финпомощи бизнесу
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РИА Новости

В Мурманской области проверят данные об отказах в финпомощи бизнесу

10:11 21.05.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ поручила проверить информацию СМИ о массовых отказах в оказании финансовой помощи предпринимателям в Мурманской области, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации ведомства, в СМИ появились публикации о массовых отказах в приеме заявок предпринимателей на получение финансовой помощи в Мурманской области. В качестве причины отказов указана неготовность регионального Фонда развития малого и среднего предпринимательства обработать значительное количество обращений.
"Для проверки информации прокурору Мурманской области поручено тщательно разобраться в сложившейся ситуации, при необходимости мерами прокурорского реагирования обеспечить соблюдение прав хозяйствующих субъектов. Ход и результаты прокурорской проверки поставлены на контроль в Генпрокуратуре РФ", - говорится в сообщении.
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