В Мурманской области проверят данные об отказах в финпомощи бизнесу

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ поручила проверить информацию СМИ о массовых отказах в оказании финансовой помощи предпринимателям в Мурманской области, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации ведомства, в СМИ появились публикации о массовых отказах в приеме заявок предпринимателей на получение финансовой помощи в Мурманской области. В качестве причины отказов указана неготовность регионального Фонда развития малого и среднего предпринимательства обработать значительное количество обращений.
"Для проверки информации прокурору Мурманской области поручено тщательно разобраться в сложившейся ситуации, при необходимости мерами прокурорского реагирования обеспечить соблюдение прав хозяйствующих субъектов. Ход и результаты прокурорской проверки поставлены на контроль в Генпрокуратуре РФ", - говорится в сообщении.