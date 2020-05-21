В Мурманской области проверят данные об отказах в финпомощи бизнесу

По информации ведомства, в СМИ появились публикации о массовых отказах в приеме заявок предпринимателей на получение финансовой помощи в Мурманской области. В качестве причины отказов указана неготовность регионального Фонда развития малого и среднего предпринимательства обработать значительное количество обращений.