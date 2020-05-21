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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T08:28
https://ria.ru/20200521/1571763607.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 560 пациентов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 560 пациентов

08:28 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 560 человек проходят лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве, у 237 из них лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила в четверг главврач больницы Светлана Краснова.
"В больнице 563 человека (в том числе 20 в реанимации), из них: 306 человек с подозрением на COVID/ 237 случаев подтверждено лабораторно, из них: 23/17 детей, 36/36 беременных, рожениц и родильниц, 11/9 человек в хирургическом отделении, 13/13 пациентов в реанимации (на ИВЛ 3)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.
Она добавила, что за сутки поступили 45 человек, из них 38 с коронавирусом. Выписано 60 человек, из них 22 с выздоровлением по COVID-19.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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