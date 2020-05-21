В Алтайском крае умерли еще три пациента с COVID-19

НОВОСИБИРСК, 21 мая - РИА Новости. Три пациента с коронавирусом скончались за последние сутки в Алтайском крае, выявлено 57 новых случаев заболевания, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"До 1111 случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилась статистика COVID-19 в Алтайском крае. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Минздрав Алтайского края сообщил о смерти трех пациентов, инфицированных коронавирусом", - говорится в сообщении.
По данным штаба, все трое имели ряд тяжелых соматических заболеваний. В настоящий момент проходят патологоанатомические исследования, по результатам которых будет установлена непосредственная причина смерти.
Штаб сообщает, что новые случаи заболевания зарегистрированы в Барнауле – 33 человека, Бийске – 10, Новоалтайске – 4, Первомайском районе – 2, в Рубцовске, Рубцовском, Бийском районах, Славгороде, Тюменцевском районе, ЗАТО Сибирском, Благовещенском и Алейском районах – по одному пациенту.
На 21 мая общее число заболевших коронавирусной инфекцией в кае составляет 1111 человек, в том числе 137 детей до 17 лет включительно. Выздоровели 573 человека, за минувшие сутки выписаны 27 пациентов. Тяжелых больных с коронавирусом 22, на ИВЛ – 12 человек.
"Из 200 заболевших работников Корбалихинского рудника, выздоровело и выписаны из госпиталей 186 человек, продолжают лечение – 14", - сообщает штаб.
На 21 мая в Алтайском крае на коронавирус обследовано 63 736 человек, под медицинским наблюдением и в самоизоляции находятся 5458 человек (в том числе шесть иностранных граждан), снято с медицинского наблюдения 16 083 человека.
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