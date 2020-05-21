Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T08:16
https://ria.ru/20200521/1571763430.html
Глава МЧС оценил готовность Дальнего Востока к пожарам и паводкам
https://cdn23.img.ria.ru/images/156294/42/1562944258_0:184:2031:1326_1036x0_80_0_0_6f3f5c00a49c8f8054af56874c104093.jpg
РИА Новости

Глава МЧС оценил готовность Дальнего Востока к пожарам и паводкам

08:16 21.05.2020
137
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкГлава МЧС России Евгений Зиничев
Глава МЧС России Евгений Зиничев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Глава МЧС России Евгений Зиничев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев доволен противопаводковыми мероприятиями и борьбой с пожарами на Дальнем Востоке.
На селекторном совещании во Владивостоке по вопросу готовности органов управления, сил и средств он отметил, что на Дальнем Востоке есть все риски: землетрясения, цунами, паводки и лесные пожары.
Якутск
13 мая, 11:19
В Якутске ввели режим ЧС из-за угрозы паводка
"В этом году, что касается экологической обстановки, проходите спокойно, на наш взгляд, в соответствии с прогнозами. Была серьезная ситуация в 2016 году, когда было подтоплено почти 6 тысяч жилых домов. Приобрели ценный опыт, и 2019 год позволил пройти эту ситуацию легче, минимизируя все издержки, в том числе экономические. Мы оцениваем из центра, что, как минимум, органы управления знают алгоритм своих действий. Мы видим, что вы работаете как положено", - сказал Зиничев.
По его словам, что касается пожаров, МЧС также видит положительные тенденции – тушение пожаров в первый день, чтобы не дать им разрастись.
Глава Приморья Олег Кожемяко на заседании сообщил, что для борьбы с пожарами созданы оперативные группы, оснащенные всем необходимым инвентарем, работает система космического мониторинга. "Принятые меры позволили ликвидировать пожары оперативно в течение суток и снизить их количество по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза", – заявил он.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара
06:42
В Бурятии полностью потушили лесные пожары
Глава Приморья добавил, что превентивные противопаводковые мероприятия позволили сократить предполагаемый экономический ущерб в крае до 60%, минимизировать подтопление территорий.
"На расчистку русел рек, возведение временных сооружений, восстановление противопаводковых дамб из краевого бюджета было направлено 242 миллиона рублей", – сказал губернатор.
С начала года в Приморье зарегистрировано 162 лесных пожара на площади более 8,9 тысячи гектаров. В 2019 году их было 480 на площади 56,9 тысячи гектаров.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
Вчера, 01:41
В России за сутки ликвидировали 34 лесных пожара
010001
Обсудить 0
Евгений ЗиничевДальний ВостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Олег КожемякоВладивостокОбщество
Рекомендуем
Статуя Фемиды
В Хакасии суд приостановил работу из-за коронавируса у судьи
Дезинфекция начальной школы в Каннах перед началом снятия карантинных мер во Франции
Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
Медицинский работник
СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
В Сирию за сутки вернулись более 40 беженцев из-за рубежа
Пассажирский самолет в небе
Россияне в четверг вернутся на родину из Индии и Шри-Ланки
Вид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу
Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
Пассажирский самолет
В МИД рассказали о проработке вывозных рейсов из Латинской Америки
Украинские военные в Донецкой области
Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара
В Бурятии полностью потушили лесные пожары
Дезинфекция в Республике Дагестан
В Дагестан перебросят два мобильных госпиталя для борьбы с COVID-19
Здание посольства Российской Федерации в Королевстве Камбоджа
Россия передала Камбодже партию медпрепаратов для борьбы с COVID-19
Карета скорой помощи в Канаде
В Канаде число случаев коронавируса превысило 80 тысяч
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
Врачи в больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
В Алтайском крае умерли еще три пациента с COVID-19
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Тюмени выявили коронавирус у 16 вахтовиков, прибывших из Ямала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
19:38РПЦ организовала более 100 служб добровольцев для помощи нуждающимся
19:38В Москве разрешат работу каршеринга с 25 мая
19:38Дежурные группы в детских садах в Москве продолжат работать летом
Лента новостейМолния