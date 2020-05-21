Глава МЧС оценил готовность Дальнего Востока к пожарам и паводкам

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев доволен противопаводковыми мероприятиями и борьбой с пожарами на Дальнем Востоке.
На селекторном совещании во Владивостоке по вопросу готовности органов управления, сил и средств он отметил, что на Дальнем Востоке есть все риски: землетрясения, цунами, паводки и лесные пожары.
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"В этом году, что касается экологической обстановки, проходите спокойно, на наш взгляд, в соответствии с прогнозами. Была серьезная ситуация в 2016 году, когда было подтоплено почти 6 тысяч жилых домов. Приобрели ценный опыт, и 2019 год позволил пройти эту ситуацию легче, минимизируя все издержки, в том числе экономические. Мы оцениваем из центра, что, как минимум, органы управления знают алгоритм своих действий. Мы видим, что вы работаете как положено", - сказал Зиничев.
По его словам, что касается пожаров, МЧС также видит положительные тенденции – тушение пожаров в первый день, чтобы не дать им разрастись.
Глава Приморья Олег Кожемяко на заседании сообщил, что для борьбы с пожарами созданы оперативные группы, оснащенные всем необходимым инвентарем, работает система космического мониторинга. "Принятые меры позволили ликвидировать пожары оперативно в течение суток и снизить их количество по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза", – заявил он.
Глава Приморья добавил, что превентивные противопаводковые мероприятия позволили сократить предполагаемый экономический ущерб в крае до 60%, минимизировать подтопление территорий.
"На расчистку русел рек, возведение временных сооружений, восстановление противопаводковых дамб из краевого бюджета было направлено 242 миллиона рублей", – сказал губернатор.
С начала года в Приморье зарегистрировано 162 лесных пожара на площади более 8,9 тысячи гектаров. В 2019 году их было 480 на площади 56,9 тысячи гектаров.
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