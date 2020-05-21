Глава МЧС оценил готовность Дальнего Востока к пожарам и паводкам

"В этом году, что касается экологической обстановки, проходите спокойно, на наш взгляд, в соответствии с прогнозами. Была серьезная ситуация в 2016 году, когда было подтоплено почти 6 тысяч жилых домов. Приобрели ценный опыт, и 2019 год позволил пройти эту ситуацию легче, минимизируя все издержки, в том числе экономические. Мы оцениваем из центра, что, как минимум, органы управления знают алгоритм своих действий. Мы видим, что вы работаете как положено", - сказал Зиничев.