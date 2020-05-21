Синоптики пообещали москвичам дождь с мокрым снегом в четверг

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Не выше 10 градусов тепла и временами дождь с мокрым снегом ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием циклона, который активизируется над центральными районами европейской России. Погода облачная, временами дожди, в утренние и вечерние часы местами с мокрым снегом. Плюс 8 - плюс 10 в столице днем, плюс 6 - плюс 11 - в Подмосковье", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ожидается северо-западный ветер, 4-9 метров в секунду. Давление слабо растет, барометры будут показывать 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.